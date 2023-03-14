Результат контрбатарейной борьбы: ВС РФ не смогут продвинуться на юге Украины, — ОК "Юг"

По словам Натальи Гуменюк, несмотря на сложную ситуацию на южном фронте, противник не сможет продвинуться. Силы обороны отбрасывают вражескую артиллерию, обеспечивая безопасность правого берега.

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Ситуация в зоне боевых действий на юге Украины остается сложной, однако российским войскам не удастся продвинуться на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона 14 марта заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, линия фронта проходит по реке Днепр, поэтому это естественное водное препятствие является основным разделителем между противоборствующими сторонами.

"В целом ситуация остается сложной, но силы обороны продолжают и контрбатарейную борьбу, и контрдиверсионную борьбу", — сказала Гуменюк.

В то же время прифронтовая зона может обстреливаться противником. В частности Гуменюк отметила Николаевское направление, где 13 марта в результате вражеского обстрела были жертвы среди мирного населения. Но Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, из-за чего противник был вынужден покинуть свои позиции.

Что касается Херсонского направления, то там украинские защитники отбрасывают вражескую артиллерию, поэтому обстрелов стало меньше. Хотя это непростой процесс, поскольку оккупанты прячутся за гражданским населением.

"Это результаты нашей боевой работы — мы отбрасываем их артиллерию, стараемся зачистить как можно более широкую полосу от левого берега, чтобы они не могли достигать деоккупированных населенных пунктов Правобережья", — отметила Гуменюк

Между тем противник пытается использовать ударные беспилотники "Ланцет" для нанесения ударов по правому берегу Днепра, что говорит о проблемах в использовании ствольной и реактивной артиллерии. Но украинские бойцы недавно сбили три таких БПЛА.

Напомним, 13 марта российские войска обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской громады Николаевской области. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, стало известно о двух погибших мирных гражданах — 45-летнем мужчине и 43-летней женщине.

В Минобороны Великобритании 14 марта оценили результаты наступательных усилий ВС РФ на украинских фронтах. Британская разведка сообщила, что За последнюю неделю российские вооруженные силы не смогли провести значимые наступательные действия из-за дефицита артиллерийских боеприпасов.