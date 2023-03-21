Взрывы в Джанкое нарушают логистику РФ на юге Украины, — Генштаб (видео)

По словам полковника Сергея Баранова, Джанкой является одним из узлов на ветке логистического пути, который, в частности, идет в Запорожскую и Херсонскую области.

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Взрывы в Джанкое оккупированного Крыма серьезно нарушают логистику врага на юге Украины, так как это один из важнейших железнодорожных узлов для снабжения армии РФ. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил временный исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Джанкой является одним из узлов на ветке логистического пути, который, в частности, идет во временно оккупированную часть Херсонской и Запорожской областей.

Взрывы в Джанкое нарушают логистику РФ на юге Украины

"Поэтому "хлопок" способствует остановке или препятствованию логистическому обеспечению тех группировок противника, которые расположены на временно оккупированной россиянами украинской территории", — отметил военный.

21 марта в ОК "Юг" заявили, что уничтожение российских ракет на территории временно оккупированного полуострова Крым может стать еще одним сигналом для оккупантов, что пора выводить свои войска.

Взрывы в Джанкое 20 марта

Ближе к вечеру понедельника на территории полуострова Крым начали звучать громкие взрывы. В частности, речь идет о городе Джанкой.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины позже отметили, что это понесло за собой уничтожение российских крылатых ракет "Калибр", которые транспортировали для подготовки следующего массированного ракетного удара.

Взрывы в Джанкое 20 марта

"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", — говорится в сообщении.

В ГУР МО также намекнули, что это один из процессов демилитаризации РФ в рамках подготовки полуострова к деоккупации.

Напомним, 20 марта СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму неизвестные подорвали газопровод. По предварительным данным, неизвестные проникли за забор и заложили взрывчатку на объекте в Симферополе. Судя по повреждениям, мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.