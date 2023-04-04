Бійці 66-ї бригади ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив" (відео)

Кількість втрачених танків для окупантів вже перевалила за десять. Всього в армії окупанта було до 100 Т-90М "Прорив".

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Бійці 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили російський танк Т-90М "Прорив". Про це повідомляє пресслужба військового формування.

"Продовжуємо знищувати техніку окупанта", — підписали відео зі знищенням російської бронетехніки.

На кадрах видно як безпілотник знімає з висоти танк ЗС РФ. В якийсь момент в нього прилітає один, а потім і інший постріл. У ворожого "Прориву" не відриває башти, однак видно, що від удару його щонайменше сильно пошкодили, якщо не знищили повністю.

Згідно з даними проєкту Oryx, російські війська втратили вже 17 танків Т-90М "Прорив". З них два стали трофеями для ЗСУ, а усі інші були знищені або пошкоджені. Варто зазначити, що автори ресурсу додають у список лише ті зразки озброєння, що попали на фото або відео, тому список не відображає повної картини втрат.

Т-90М "Прорив" — це остання модифікація танка Т-90, який є глибокою модернізацією Т-72. У РФ заявляли, що "Прорив" має нову захищену башту, новий динамічний захист "Релікт", а також ряд інших покращень. До початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на озброєні в російській армії було близько 100 танків версії "Прорив".

Нагадаємо, 24 березня ЗСУ знищили Т-90М "Прорив" та БМП з окупантами під час евакуації танку з поля боя.

16 березня в ЗСУ показали результати аналізу трофейного танку Т-90М "Прорив". Було зроблено висновок, що це провал.