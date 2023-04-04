В ВСУ показали, как уничтожили российскую гаубицу Д-30 выстрелом из М777 (видео)

Украинские разведчики заметили гаубицу в районе Соледара и скорректировали огонь для 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

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Разведка 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Острожского обнаружила в районе Соледара вражескую гаубицу Д-30. Об этом сообщается на странице в Facebook 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

После корректировки огня артиллеристы 45-й отдельной бригады ВСУ поразили цель ударами гаубицы М777.

4 апреля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал, Александр Тарнавський показал роботу французских САУ Caesar калибра 155-мм. Он отметил, что эта маневренная система с улучшенными характеристиками развертывается за две минуты.

В конце марта глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах вдвое увеличить темпы выпуска самоходных артиллерийских установок Caesar. Численность производимых Францией орудий Caesar увеличится с 4 до 8 в месяц.

Напомним, что до конца года в РФ планируют завершить испытания новых БТР и БМП, разработанных на базе "Бумеранга". О платформе "Бумеранг" стало известно еще в 2013 году, все эти годы российские СМИ сообщают о планах по завершению испытаний военной разработки.

По оценкам представителей Запада, бронетехника Британии, Германии и США, такая как танки Challenger 2, Leopard 2, боевые машины пехоты Marder, Strykers и Cougars, превосходит российские аналоги во многих отношениях.

Однако британский военный аналитик Хэмиш де Бреттон-Гордон, участвовавший в войне в Персидском заливе, говорит, что 50-60 западных танков не внесут существенный перелом в войне в Украине. Для этого понадобится по меньшей мере 100 штук, а власти Украины запрашивают 300.