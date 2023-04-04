У ЗСУ показали, як знищили російську гаубицю Д-30 пострілом із М777 (відео)

Українські розвідники помітили гаубицю в районі Соледара та скоригували вогонь для 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

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Розвідка 30-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Острозького виявила в районі Соледара ворожу гаубицю Д-30. Про це повідомляється на сторінці у Facebook 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

Після коригування вогню артилеристи 45-ї окремої бригади ЗСУ уразили цiль ударом гаубиці М777.

4 квітня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал, Олександр Тарнавський показав роботу французьких САУ Caesar калібру 155-мм. Він зазначив, що ця маневрена система з покращеними характеристиками розгортається за дві хвилини.

Наприкінці березня глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про плани вдвічі збільшити темпи випуску самохідних установок артилерії Caesar. Чисельність вироблених Францією знарядь Caesar збільшиться з 4 до 8 на місяць.

Нагадаємо, що до кінця року в РФ планують завершити випробування нових БТР та БМП, розроблених на базі "Бумерангу". Про платформу "Бумеранг" стало відомо ще у 2013 році, усі ці роки російські ЗМІ повідомляють про плани щодо завершення випробувань військової розробки.

За оцінками представників Заходу, бронетехніка Британії, Німеччини та США, така як танки Challenger 2, Leopard 2, бойові машини піхоти Marder, Strykers та Cougars, перевершує російські аналоги у багатьох планах.

Проте британський військовий аналітик Хеміш де Бреттон-Гордон, який брав участь у війні у Перській затоці, каже, що 50-60 західних танків не внесуть суттєвого перелому у війну в Україні. Для цього знадобиться щонайменше 100 штук, а влада України говорить про 300 штук.