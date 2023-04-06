Є чотири складові: У Зеленського розповіли, що потрібно для контрнаступу ЗСУ (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росіяни усвідомлюють, що війна буде тривати до поразки України або звільнення усіх її територій. Посадовець підкреслив, що у РФ планували захопити регіони без бою.

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Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири складові контрнаступу Збройних сил України. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого журналістами "24 каналу".

Для звільнення українських територій, за словами посадовця, важливі:

накопичення зброї;

тренування бійців;

планування у Генштабі;

психологічні чи погодні фактори.

Подоляк розповів, що росіяни планували захопити частину України без бою та утримувати завдяки залякуванню.

"Росія ж думала, що все буде як було у 2014 році, коли вони заходили в Крим. Тобто ніякого суттєвого спротиву не буде: вони щось захоплять, після цього будуть лякати нас і партнерів ескалацією, і все на цьому закінчиться", — заявив чиновник.

За словами радника очільника ОП, нині у РФ усвідомлюють, що війна триватиме або до поразки України, або до звільнення території країни. Подоляк впевнений, нині ворог розуміє, що не знав армії свого супротивника. Окрім того, підкреслив посадовець, за понад рік війни у Москві досі не змогли пояснити росіянам, за що вони воюють.

"Як це виглядає: ви прийшли на чужу територію і там просто вбиваєте людей", — пояснив він.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком (про контрнаступ ЗСУ — з 00:44)

Нагадаємо, 5 квітня Фокус повідомляв про прогноз Михайла Подоляка щодо визволення Криму. Радник голови ОП заявив, що завдяки війні півострів зможуть повернути вже цього року.

Сьогодні, 6 квітня, речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про успіхи ЗСУ у Миколаївській області. За її словами, захисники "суттєво потіснили ворога" на Кінбурнській косі.