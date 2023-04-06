Подали багато хто з ЗСУ: до "Гвардії наступу" надійшло 20 тисяч заявок, — НГУ (відео)

За інформацією спікера Нацгвардії, багато солдатів ЗСУ виявили бажання служити в лавах бригад, що готуються до контрнаступу. За його словами, не кожен, хто подав заяву, зможе приєднатися до "Гвардії наступу".

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До штурмових бригад "Гвардії наступу" надійшло понад 20 тисяч заявок від добровольців. Про це повідомив під час брифінгу у четвер, 6 квітня, заступник директора департаменту планування з застосування ГУ Нацгвардії України Микола Уршалович.

За словами Уршаловича, наразі Національна гвардія продовжує комплектацію штурмових бригад "Гвардії наступу" та відбирати людей для формування резервів.

"На сьогоднішній день від добровольців, що якнайшвидше хочуть взяти участь у звільненні України від "російського світу" у складі штурмових бригад Нацгвардії України, надійшло 20 204 звернення, з яких понад 16,5 тисячі було зареєстровано через сайт "Гвардії наступу", — повідомив Уршалович.

Він зазначив, що велика кількість військовослужбовців, що служать в інших військових частинах Національної гвардії, також виявили бажання на проходження служби у лавах "Гвардії наступу".

"Загалом ми відзначаємо високий рівень мотивованості бажаючих вступити до лав штурмових бригад "Гвардії наступу", — зазначив Микола Уршалович.

За його словами, також є відсоток кандидатів, що не можуть пройти до лав штурмової бригади через слабкий рівень фізичної підготовки або стан здоров'я. Проте, таким добровольцям також пропонують проходити службу в інших підрозділах, де немає таких високих вимог.

Гвардія наступу сформована і поповнюватиметься

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України анонсувало набір із числа добровольців 3 лютого 2023 року. Тоді заявлялося, що майбутні бійці братимуть участь у звільненні Донецька, Луганська та Криму.

Наприкінці березня у МВС України розповіли, що у зв'язку з великою кількістю охочих записуватись у добровольці, буде проводитись додатковий набір бійців "Гвардії наступу", що дозволить сформувати певні резерви.

1 квітня стало відомо, що вже сформовано 8 бригад "Гвардії наступу", які готові йти в контрнаступ і проводити стабілізаційні заходи на деокупованих територіях.