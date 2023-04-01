"Готові до атаки": всі 8 бригад "Гвардії наступу" сформовано, — майор НГУ

За словами Владислава Козирєва, наразі триває набір добровольців, які формуватимуть резервні підрозділи.

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В Україні було сформовано 8 бригад "Гвардії наступу", які готові йти у наступ та проводити стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Про це сказав майор 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Кара-Даг" Владислав Козирєв 1 квітня.

За його словами, зараз триває набір добровольців, які формуватимуть резервні підрозділи.

Тим часом, бійці "Кара-Даг" продовжують виконувати свої завдання на фронті, а також готові до штурму.

Нагадаємо, 31 березня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що формування 8 бригад "Гвардії наступу" практично завершено. За його словами, через велику кількість охочих продовжуватиметься набір людей, але для формування резервів.

Як стало відомо 21 березня, набір до "Гвардії наступу" проходив у 8 підрозділів: "Буревий", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" та " Азов".

За даними глави МВС від 7 березня, до "Гвардії наступу" записалися понад 23 тисячі українців. При цьому іноземці поки що не можуть потрапити до цих підрозділів, незважаючи на 1,-1,5% заявок саме з інших країн.