"Готовы к атаке": все 8 бригад "Гвардии наступления" сформированы, — майор НГУ

По словам Владислава Козырева, в нынешний момент продолжается набор добровольцев, которые будут формировать резервные подразделения.

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В Украине было сформировано 8 бригад "Гвардии наступления", которые готовы идти в наступление и проводить стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Об этом сказал майор 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" Владислав Козырев 1 апреля.

По его словам, в нынешний момент продолжается набор добровольцев, которые будут формировать резервные подразделения.

Тем временем бойцы "Кара-Даг" продолжают выполнять свои задачи на фронте, а также готовы к штурму.

Напомним, 31 марта министр Внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что формирование 8 бригад "Гвардии наступления" практически завершено. По его словам, из-за большого количества желающих будет продолжаться набор людей, но для формирования резервов.

Как стало известно 21 марта, набор в "Гвардию наступления" проходил в 8 подразделений: "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг", "Лють", "Стальная граница" и "Азов".

По данным главы МВД от 7 марта, в "Гвардию наступления" записались более 23 тысяч украинцев. При этом иностранцы пока не могут попасть в эти подразделения, несмотря на 1,-1,5% заявок именно из других стран.