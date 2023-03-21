"Пройдут лучшие из лучших": в "Гвардии наступления" заявили, что почти сформировали бригады

Формирование подразделений "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг", "Лють", "Стальная граница" и "Азов" заканчивается, несмотря на значительное количество заявок от добровольцев, рассказал пресс-офицер Николай Коваль. .

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Заявок в ряды "Гвардии наступления" подали большое количество, но не все смогут попасть в подразделения. Подробности в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер бригады "Красная Калина" Николай Коваль.

Он отметил, что военные формирования уже почти укомплектованы. Добровольцы активно подают заявки, несмотря на завершение рекрутинговой кампании.

"К сожалению, не все проходят", – прокомментировал ситуацию с отбором Коваль.

От Национальной гвардии Украины набирают добровольцев в шесть подразделений. Среди них — "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг" и "Азов".

От Нацполиции на фронт отправят объединенную штурмовую бригаду "Лють". Также от Государственной пограничной службы формируют 15-й мобильный пограничный отряд Госпогранслужбы Украины "Стальная граница".

Для поступления нужно соответствовать определенным критериям. В частности, таким:

быть гражданами Украины;

мать от 18 до 60 лет;

не иметь судимостей;

иметь физическую подготовку.

Ранее Фокус сообщал заявление МВД о том, что в "Гвардию наступления" поступило уже более 20 тысяч заявок. Руководитель ведомства Игорь Клименко отметил, что информация о 35 тысячах заявок не совсем точная. По его словам, "чистых" заявок более 23 тысяч. Иностранцы пока в эти формирования попасть не могут. Около 5% всех заявок также подали женщины.

Польша выразила желание помочь медицинскими средствами для укомплектования подразделений "Гвардии наступления". Представители польского правительства передали индивидуальные аптечки, турникеты и наборы медицинской помощи. Также поступила необходимая продукция для обеспечения медицинских нужд военных соединений.