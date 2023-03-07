В "Гвардию наступления" поступило уже более 20 тысяч заявок: МВД засекретит списки бойцов

Как говорит глава МВД Игорь Клименко, публичными будут только командующие, которые общаются с кандидатами и формируют коллектив.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в "Гвардию наступления" уже подано более 23 тысяч заявок. Об этом он сказал в интервью для "Укринформа".

Глава МВД заявил, что информация о 35 тысячах заявках не совсем точная. Речь идет о количестве как заявок, так и консультаций. "Чистых" заявок более 23 тысячи. При этом иностранцы попасть в "Гвардию наступления" на данный момент не могут несмотря на 1,-1,5% заявок именно из других стран.

Также Клименко говорит, что личный состав бригад будет засекречен.

"Командиры этих подразделений – это открытые публичные личности. Они общаются с кандидатами на прохождение службы в этих бригадах и формируют внутриколлективное настроение. Списки по рядовым бойцам мы, конечно, не будем нигде обнародовать. Весь личный состав, прежде всего – разведка, штурмовые подразделения – это люди, которые в час войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широкой общественности", — говорит Клименко.

Также он добавил, что в зависимости от бригады, соотношение людей из системы и новобранцев находится на уровне 35-45%.

В "Гвардию наступления" активно подают заявки женщины, как рассказал глава МВД, около 5% всех заявок подавали именно они.

Напомним, 24 февраля в "Гвардии наступления" показали, как тренируют новобранцев в бригадах.

3 февраля в МВД заявили, что бойцы "Гвардии наступления" будут освобождать оккупированные территории Украины.