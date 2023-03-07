До "Гвардії наступу" надійшло вже понад 20 тисяч заявок: МВС засекретить списки бійців

Як каже голова МВС Ігор Клименко, публічними будуть лише командувачі, які спілкуються з кандидатами та формують колектив.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що до "Гвардії наступу" вже подано понад 23 тисячі заявок. Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Голова МВС заявив, що інформація про 35 тисяч заявок не зовсім точна. Йдеться про кількість як заявок, так і консультацій. "Чистих" заявок понад 23 тисячі. При цьому іноземці потрапити до "Гвардії наступу" на даний момент не можуть попри 1,-1,5% заявок саме з інших країн.

Також Клименко каже, що особовий склад бригад буде засекречений.

"Командири цих підрозділів – це відкриті публічні особи. Вони спілкуються з кандидатами на проходження служби у цих бригадах і формують внутрішньоколективний настрій. Списки по рядових бійцях ми, звичайно, не будемо ніде оприлюднювати. Весь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які в часи війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу", — каже Клименко.

Також він додав, що залежно від бригади, співвідношення людей із системи та новобранців перебуває на рівні 35-45%.

До "Гвардії наступу" активно подають заявки жінки, як розповів голова МВС, близько 5% усіх заявок подавали саме вони.

Нагадаємо, 24 лютого у "Гвардії наступу" показали, як тренують новобранців у бригадах.

3 лютого у МВС заявили, що бійці "Гвардії наступу" звільнятимуть окуповані території України.