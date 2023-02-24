Зі штангою та в екіпіруванні: у "Гвардії наступу" показали, як тренують новобранців (відео)

Бійці навчаються долати навантаження з обтяженням — працюють на велотренажерах, підтягуються та віджимаються із бронежилетами. Нові бригади звільнятимуть Луганськ, Донецьк та Крим.

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Бійці бригади Нацгвардії України "Буревій" навчаються долати навантаження у бронежилетах. Відео тренування новобранців з'явилося 24 лютого у Telegram-каналі української "Гвардії наступу".

"Бути готовими долати труднощі та навантаження. Не лише у спортивному одязі, а й у спорядженні... Справжні воїни, справжні професіонали", — йдеться у підписі до відео.

На кадрах зображено роботу бійців зі штангою та на велотренажері для кросфіту. Майбутні бійці підтягуються, віджимаються та виконують вправи на тренажері для веслування у бронежилетах.

"Саме такі тренування проходять бійці та новобранці, щоб бути фізично підготовленими та сильними", — додали військові.

"Гвардія наступу" — що це за формування

Міністерство внутрішніх справ України вирішило розпочати формувати штурмові бригади із добровольців для звільнення зайнятих росіянами територій на початку лютого цього року.

Основа бригад — колишні та чинні поліцейські, бійці національної гвардії, прикордонники та військові. В Україноі створили близько 140 пунктів рекрутингу бійців.

У складі "Гвардії настання" — 8 штурмових бригад :

"Буревій" виконувала завдання у складі угруповання сил оборони Києва, охороняла важливі держоб'єкти та інфраструктуру. Зараз бригада воює у Бахмуті;

"Червона калина" — з червня минулого року воювали з росіянами у Сєвєродонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах Донбасу;

"Кара-даг" — бригада обороняла Мелітополь, Молочанськ, Токмак, Кам'янське та Малу Токмачку. Збили 4 літаки Су-25 та 2 вертольоти К-52;

"Рубіж" — першою прийняла бій зі спецназом РФ у Гостомелі. Бригада відзначилася у боях у районі Ірпеня, Гути Межигірської та Мощуна. Захисники знищили 300 одиниць бронетехніки ЗС РФ;

"Спартан" — брала участь в обороні Харкова, у звільненні Малої Рогані, Циркунів та Кутузівки;

"Азов" — обороняли Маріуполь та утримували комбінат "Азовсталь";

"Лють" — воєнізований підрозділ поліції. Проводить штурм ворожих позицій, знешкоджує ДРГ та незаконні збройні формування.

"Сталевий кордон" — в основі бригади стоять підрозділи Держприкордонслужби України.

МВС говорило, що зазначені бригади братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька та Криму. Бійцям обіцяли видавати сучасну зброю та техніку.

Військовим "Гвардії наступу" обіцяють стабільну та конкурентну зарплату, можливість отримати житло, лікування в держустановах та інші соціальні пільги.