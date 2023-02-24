Со штангой и в экипировке: в "Гвардии наступления" показали, как тренируют новобранцев (видео)
Бойцы учатся преодолевать нагрузки с отягощением — работают на велотренажерах, подтягиваются и отжимаются с бронежилетами. Новые бригады будут освобождать Луганск, Донецк и Крым.
Бойцы бригады Нацгвардии Украины "Буревій" учатся преодолевать нагрузки в бронежилетах. Видео тренировки новобранцев появилось 24 февраля в Telegram-канале украинской "Гвардии наступления".
"Быть готовым преодолевать трудности и нагрузки. Не только в спортивной одежде, но и в снаряжении… Настоящие воины, настоящие профессионалы", — говорится в подписи к видео.
На кадрах показана работа бойцов со штангой и на велотренажере для кроссфита. Будущие бойцы подтягиваются, отжимаются и выполняют упражнения на тренажере для гребли в бронежилетах.
"Именно такие тренировки проходят бойцы и новобранцы, чтобы быть физически подготовленными и сильными", — добавили военные.
"Гвардия наступления" — что это за формирование?
Министерство внутренних дел Украины решило начать формировать штурмовые бригады из добровольцев для освобождения занятых россиянами территорий в начале февраля этого года.
Основа бригад — бывшие и действующие полицейские, бойцы национальной гвардии, пограничники и военные. По Украине создали около 140 пунктов рекрутинга бойцов.
В составе "Гвардии наступлления" — 8 штурмовых бригад:
- "Буревій" — выполняла задачи в составе группировки сил обороны Киева, охраняла важные гособъекты и инфраструктуру. Сейчас бригада воюет в Бахмуте;
- "Червона калина" — с июня прошлого года воевали с россиянами в Северодонецке, Лисичанске и в других населенных пунктах Донбасса;
- "Кара-даг" — бригада обороняла Мелитополь, Молочанск, Токмак, Каменское и Малую Токмачку. Сбили 4 самолета Су-25 и 2 вертолета К-52;
- "Рубіж" — первой приняла бой со спецназом РФ в Гостомеле. Бригада отличилась в боях в районе Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна. Защитники уничтожили 300 единиц бронетехники ВС РФ;
- "Спартан" — участвовала в обороне Харькова, в освобождении Малой Рогани, Циркунов и Кутузовки;
- "Азов" — обороняли Мариуполь и удерживали комбинат "Азовсталь";
- "Лють" — военизированное подразделение полиции. Проводит штурм вражеских позиций, обезвреживает ДРГ и незаконные вооруженные формирования.
- "Сталевий кордон" — в основе бригады стоят подразделения Госпогранслужбы Украины.
МВД говорило, что указанные бригады будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма. Бойцам обещали выдавать современное оружие и технику.
Военным "Гвардии наступления" обещают стабильную и конкурентную зарплату, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях и прочие социальные льготы.