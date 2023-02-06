Каждому подразделение по душе: желающих записаться в "Гвардию наступления" тысячи, но вакантные места есть — МВД

В министерстве рассказали, что проект готовил покойный Денис Монастырский. За первый день в ведомство обратились тысячи потенциальных кандидатов, однако набор мотивированных бойцов в бригады продолжается.

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"Гвардию наступления" готовил министр внутренних дел Денис Монастырский, но по трагическим причинам не успел реализовать. В настоящее время сайт принимает анкеты желающих защищать Украину. Добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду для подготовки и участия в наступательных операциях. Об этом сообщил в соцсетях Ростислав Смирнов, советник министра внутренних дел Украины.

"Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации куда распределят, а по собственной инициативе в подразделение, что соответствует вашим ценностям и идеологии", — объяснил Ростислав Смирнов.

Набор идет в 8 подразделений: "Красную калину", "Рубеж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревий", бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница", бригаду Нацполиции "Лют" и знаменитый "Азов". Оставить заявку можно на сайте.

В анкете кандидата доброволец должен указать желаемую бригаду, паспортные данные, образование и спортивные достижения, данные воинского учета и почтовый ящик. Каждая бригада имеет свой лозунг, почитать о них подробнее можно на сайте проекта. Вступить в подразделения могут как опытные военные, так и гражданские добровольцы. Форма заявки предполагает, что добровольно вступить в борьбу могут и женщины.

"В рамках этого проекта добровольцы, которые станут штурмовиками, получат ряд социальных гарантий — стабильную и конкурентную ЗП, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях, обучение и другие существенные преимущества", — обещает советник министра внутренних дел Украины.

Кроме анкеты на сайте можно записаться через ЦНАП по месту жительства. Можно также позвонить на горячую линию "Гвардии наступления".

Напомним, глава МВД Денис Монастырский погиб в авиакатастрофе. Утром 18 января в Броварах упал вертолет, в котором находилось высшее руководство Министерства внутренних дел. В тот день погибли 16 человек, из них двое – дети.

МВД анонсировало запуск "Гвардии наступления" 3 февраля. В ведомстве рассказали, что бригады добровольцев будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма. Все бойцы получат современное оружие и технику.