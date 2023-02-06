Кожному підрозділ до душі: охочих записатись у "Гвардію наступу" тисячі, але вакантні місця є — МВС

У міністерстві розповіли, що проєкт готував покійний Денис Монастирський. За перший день до відомства звернулися тисячі потенційних кандидатів, однак набір вмотивованих бійців у бригади ще триває.

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"Гвардію наступу" готував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, але з трагічних причин не встиг реалізувати. Нині сайт приймає анкети охочих боронити Україну. Добровольці можуть самостійно обрати бригаду для підготовки та участі у наступальних операціях. Про це повідомив у соцмережах Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України.

"Ідея проєкту в тому, що кожен охочий може обрати собі військовий підрозділ по духу, записатися, пройти обов'язкову кількамісячну бойову підготовку з наступним бойовим злагодженням нових підрозділів. Тобто, не на умовах загальної мобілізації куди розподілять, а за власною ініціативою до підрозділу, що відповідає вашим цінностям та ідеології", — пояснив Ростислав Смірнов.

Набір триває у 8 підрозділів: "Червону калину", "Рубіж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревій", бригаду Державної прикордонної служби "Сталевий кордон", бригаду Нацполіції "Лють" та славнозвісний "Азов". Залишити заявку можна на сайті.

В анкеті кандидата доброволець має вказати бажану бригаду, паспортні дані, освіту та спортивні досягнення, дані військового обліку та поштову скриньку. Кожна бригада має власне гасло, почитати про них детальніше можна на сайті проєкту. Вступити у підрозділи зможуть як досвідчені військові, так і цивільні добровольці. Форма заявки передбачає, що добровільно вступити у боротьбу можуть і жінки.

"В рамках цього проєкту добровольці, які стануть штурмовиками, отримають низку соціальних гарантій — стабільну і конкурентну ЗП, можливість отримати житло, лікування в держзакладах, навчання та інші суттєві переваги", — обіцяє радник міністра внутрішніх справ України.

Окрім анкети на сайті записатись можна через ЦНАП за місцем проживання. Також можна зателефонувати на гарячу лінію "Гвардії наступу".

Нагадаємо, глава МВС Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі. Вранці 18 січня в Броварах впав гвинтокрил, в якому знаходилось вище керівництво Міністерства внутрішніх справ. В той день загинули 16 людей, з них двоє — діти.

МВС анонсувало запуск "Гвардії наступу" 3 лютого. У відомстві розповіли, що бригади добровольців братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму. Всі бійці отримають сучасну зброю та техніку.