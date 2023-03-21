"Пройдуть найкращі з найкращих": у "Гвардії наступу" заявили, що майже сформували бригади

Формування підрозділів "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" та "Азов" закінчується, попри значну кількість заявок від добровольців, розповів пресофіцер Микола Коваль.

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Заявок до лав Гвардії наступу подали велику кількість, але не усі зможуть потрапити до підрозділів. Подробиці в етері телемарафону повідомив пресофіцер бригади "Червона Калина" Микола Коваль.

Він зазначив, що військові формування вже майже укомплектовані. Добровольці активно подають заявки, попри завершення рекрутингової кампанії.

"На жаль не усі проходять", – прокоментував ситуацію з відбором Коваль.

Від Національної гвардії України набирають добровольців у шість підрозділів. Серед них — "Буревій", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг" та "Азов".

Від Нацполіції на фронт відправлять об'єднану штурмову бригаду "Лють". Також від Державної прикордонної служби формують 15-ий мобільний прикордонний загін Держприкордонслужби України "Сталевий кордон".

Для вступу потрібно відповідати певним критеріям. Зокрема, таким:

бути громадянами України;

мати від 18 до 60 років;

не мати судимостей;

мати фізичну підготовку.

Раніше Фокус повідомляв заяву МВС про те, що до Гвардії наступу надійшло вже понад 20 тисяч заявок. Керівник відомства Ігор Клименко зазначив, що інформація стосовно 35 тисяч заявок не зовсім точна. З його слів, "чистих" заявок понад 23 тисячі. Іноземці наразі до цих формувань потрапити не можуть. Близько 5% усіх заявок також подали жінки.

Польща висловила бажання допомогти медичними засобами для укомплектування підрозділів Гвардії наступу. Представники польського уряду вже передали індивідуальні аптечки, турнікети та набори медичної допомоги. Також надійшла необхідна продукція для забезпечення медичних потреб військових з'єднань.