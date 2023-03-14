"Гвардія Наступу": Польща долучилася до забезпечення українських бригад

Представники польського уряду, як зазначають в МВС України, вже передали індивідуальні аптечки, турнікети та набори медичної допомоги.

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Бригади "Гвардії наступу" вже отримують медичне забезпечення за підтримки польського уряду. Подробиці 14 березня повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України за підсумками зустрічі керівника МВС Ігоря Клименка з польською делегацією, яку очолив Міхал Дворчик.

Польські колеги під час візиту передали для підрозділів системи МВС індивідуальні аптечки, турнікети та набори медичної допомоги. Міхал Дворчик зазначив, що уже відбувається процес підготовки відповідної медичної продукції для відправлення та забезпечення медичних потреб військових з'єднань.

"Польща підтримує Україну й буде продовжувати стільки, скільки на це буде потрібно часу та ресурсів", — сказав Дворчик.

Клименко наголосив, що Польща надає матеріальну та моральну підтримку, яка дозволила вистояти у перші місяці війни. Завдяки підтримці польського народу надходить 80 % військової та гуманітарної допомоги на територію нашої держави.

Клименко зосередив увагу польських партнерів на процесі формуванні восьми спеціальних бригад "Гвардії Наступу", які посилять оборону нашої держави. Керівник МВС пояснив, що представники нових підрозділів пройдуть відповідну підготовку. Після необхідного навчання вони братимуть участь у контрнаступі.

"Врятовані життя наших бійців — найбільша цінність для нас", – зазначив Клименко.

Добровольці отримали можливість обирати бригаду, у якій мають намір служити. Загалом таких військових з'єднань вісім. Їх створюють на базі формувань, що вже брали участь у звільненні Київщини, Харківщини, Херсонщини та знищенні російських загарбників.

Раніше Фокус повідомляв, що в МВС показали підготовку штурмової бригади "Спартан" перед відправленням на фронт. У відомстві зазначили, що в навчаннях беруть участь мобілізовані українці, а також ті, хто підписав контракт на військову службу.