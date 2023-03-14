"Гвардия наступления": Польша присоединилась к обеспечению украинских бригад

Представители польского правительства, как отмечают в МВД Украины, передали индивидуальные аптечки, турникеты и наборы медицинской помощи.

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Бригады "Гвардии наступления" уже получают медицинское обеспечение при поддержке польского правительства. Подробности 14 марта сообщил и в Министерстве внутренних дел Украины по итогам встречи руководителя МВД Игоря Клименко с польской делегацией, которую возглавил Михал Дворчик.

Польские коллеги во время визита передали для подразделений МВД индивидуальные аптечки, турникеты и наборы медицинской помощи. Михал Дворчик отметил, что уже проходит процесс подготовки соответствующей медицинской продукции для отправки и обеспечения медицинских нужд военных соединений.

"Польша поддерживает Украину и будет продолжать столько, сколько на это потребуется времени и ресурсов", — сказал Дворчик.

Клименко подчеркнул, что Польша оказывает материальную и моральную поддержку, позволившую выстоять в первые месяцы войны. Благодаря поддержке польского народа, поступает 80% военной и гуманитарной помощи на территорию нашего государства.

Клименко сосредоточил внимание польских партнеров на процессе формирования восьми специальных бригад "Гвардии Наступления", которые усилят оборону нашего государства. Глава МВД пояснил, что представители новых подразделений пройдут соответствующую подготовку. После необходимой учебы они будут участвовать в контрнаступлении.

"Спасенные жизни наших бойцов – самая большая ценность для нас", – отметил Клименко.

Добровольцы получили возможность выбирать бригаду, в которой намерены служить. В общей сложности таких военных соединений восемь. Их создают на базе формирований, уже участвовавших в освобождении Киевщины, Харьковщины, Херсонщины и уничтожении российских захватчиков.

Ранее Фокус сообщал, что в МВД показали подготовку штурмовой бригады "Спартан" перед отправкой на фронт. В ведомстве отметили, что в учениях принимают участие мобилизованные украинцы, а также подписавшие контракт на военную службу.