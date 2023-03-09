В МВД показали подготовку штурмовой бригады "Спартан" перед отправкой на фронт (видео)

В ведомстве отметили, что в учениях принимают участие мобилизованные, контрактники, а также добровольцы, прибывшие по программе "Гвардия наступления".

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В Министерстве внутренних дел показали, как бойцы штурмовой бригады "Спартан" проходят подготовку к отправке на фронт. Соответствующее видео было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что помимо прибывших в рамках программы "Гвардия наступления" в учениях участвуют мобилизованные украинцы, а также те, кто подписал контракт на военную службу.

Начальник боевой подготовки третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии подполковник Артем Зиновьев отметил, что подготовка длится около шести недель и состоит из трех этапов:

общевойсковая подготовка, в частности огневая и инженерная подготовка, тактическая медицина и топография;

подготовка снайперов, пулеметчиков, гранатометчиков и экипажей БТРов;

отработка выполнения заданий в составе отделений, взводов, рот и батальонов.

"Пытаемся передать добровольцам свой опыт, который мы получили в ходе боевых действий в 2014-2015 годах", — сказал инструктор Нацгвардии с позывным "Алекс".

Учения добровольцев штурмовой бригады "Спартан"

Один из бойцов бригады "Спартан" с позывным "Пионер" рассказал, смог присоединиться к подразделению благодаря инициативе "Гвардия наступления". У 50-летнего мужчины есть военный опыт, однако ранее в ТЦК ему заявляли, что его военная специальность пока не требуется.

Что известно о "Гвардии наступления"

О формировании штурмовых подразделений, объединенных в "Гвардию наступления", пресс-служба МВД сообщила 3 февраля 2023 года. По словам главы МВД Игоря Клименко, целью данной инициативы является усиление украинской армии и деоккупация территорий.

Клименко также отметил, что штурмовые бригады будут состоять исключительно из мотивированных добровольцев, которыми движет патриотизм. Подать заявку можно на официальном сайте МВД Украины.

Советник министра внутренних дел Украины отметил, что добровольцы могут сами решить, в какой из бригад будут проходить обучение. Всего набор идет в 8 подразделений: "Красную калину", "Рубеж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревий", бригаду Государственной пограничной службы "Стальная граница", бригаду Нацполиции "Лют" и знаменитый "Азов".

По словам замминистра внутренних дел Катерины Павличенко, большое количество желающих вступить в ряды упомянутых бригад поступило уже в первые сутки. Она также уточнила, что набор открыт и для мужчин, и для женщин.

Игорь Клименко отметил, что по состоянию на 7 марта в "Гвардию наступления" уже поступило более 23 тысяч заявок, из них 5% от женщин. Министр также подчеркнул, что на 1,-1,5% заявок поступило от иностранных граждан, однако у них пока нет возможности попасть в "Гвардию наступления".