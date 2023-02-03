"Это окно возможностей": украинцы активно подаются в "Гвардию наступления", — МВД (видео)

Всего в правоохранительных органах формируется восемь штурмовых бригад. Набор открыт как для мужчин, так и для женщин. Все желающие попасть в подразделения пройдут тщательную проверку.

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Украинцы активно подают заявки на вступление в штурмовые бригады в состав "Гвардии наступления". Об этом в пятницу, 3 февраля, в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко.

"Сегодня мы должны окончательно выгнать оккупантов с территории Украины. Именно для этого сверхсложного задания нам необходимо постоянно укрепляться, и мы усиливаем украинские силы безопасности и обороны для проведения наступательных действий", — объяснила она цель создания штурмовых бригад "Гвардии наступления".

Как подчеркнула Павличенко, рекрутинговая кампания стартовала 2 февраля, однако даже за прошедшие сутки в МВД поступило много заявок от желающих попасть в ряды бригад.

"Поступает на самом деле много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад", — уточнила она.

Как отмечает Павличенко, она лично знает некоторых из тех, кто уже присоединился к подразделениям.

Набор открыт как для мужчин, так и для женщин.

"Это окно возможностей", — подчеркивает представитель МВД.

По словам замминистра, для контрнаступления Украине нужны действительно мотивированные бойцы, которые готовы освобождать территорию. Все желающие попасть в подразделения пройдут этап отбора, во время которого будут тщательно проверять их личную информацию.

Всего в состав "Гвардии наступления" войдет восемь штурмовых бригад:

"Буревій" (Национальная гвардия Украины);

"Червона калина" (Национальная гвардия Украины);

"Кара-даг" (Национальная гвардия Украины);

"Рубіж" (Национальная гвардия Украины);

"Спартан" (Национальная гвардия Украины);

"Азов" (Национальная гвардия Украины);

"Лють" (Национальная полиция Украины);

"Сталевий кордон" (Государственная пограничная служба Украины).

Напомним, Фокус 3 февраля уже рассказывал, как желающие могут подать заявку на вступление в штурмовые бригады "Гвардии наступления". Все подразделения будут сформированы исключительно из добровольцев.