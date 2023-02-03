"Это окно возможностей": украинцы активно подаются в "Гвардию наступления", — МВД (видео)
Всего в правоохранительных органах формируется восемь штурмовых бригад. Набор открыт как для мужчин, так и для женщин. Все желающие попасть в подразделения пройдут тщательную проверку.
Украинцы активно подают заявки на вступление в штурмовые бригады в состав "Гвардии наступления". Об этом в пятницу, 3 февраля, в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко.
"Сегодня мы должны окончательно выгнать оккупантов с территории Украины. Именно для этого сверхсложного задания нам необходимо постоянно укрепляться, и мы усиливаем украинские силы безопасности и обороны для проведения наступательных действий", — объяснила она цель создания штурмовых бригад "Гвардии наступления".
Как подчеркнула Павличенко, рекрутинговая кампания стартовала 2 февраля, однако даже за прошедшие сутки в МВД поступило много заявок от желающих попасть в ряды бригад.
"Поступает на самом деле много звонков на горячую линию, которая была создана специально под формирование этих бригад", — уточнила она.
Как отмечает Павличенко, она лично знает некоторых из тех, кто уже присоединился к подразделениям.
Набор открыт как для мужчин, так и для женщин.
"Это окно возможностей", — подчеркивает представитель МВД.
По словам замминистра, для контрнаступления Украине нужны действительно мотивированные бойцы, которые готовы освобождать территорию. Все желающие попасть в подразделения пройдут этап отбора, во время которого будут тщательно проверять их личную информацию.
Всего в состав "Гвардии наступления" войдет восемь штурмовых бригад:
- "Буревій" (Национальная гвардия Украины);
- "Червона калина" (Национальная гвардия Украины);
- "Кара-даг" (Национальная гвардия Украины);
- "Рубіж" (Национальная гвардия Украины);
- "Спартан" (Национальная гвардия Украины);
- "Азов" (Национальная гвардия Украины);
- "Лють" (Национальная полиция Украины);
- "Сталевий кордон" (Государственная пограничная служба Украины).
Напомним, Фокус 3 февраля уже рассказывал, как желающие могут подать заявку на вступление в штурмовые бригады "Гвардии наступления". Все подразделения будут сформированы исключительно из добровольцев.