"Це вікно можливостей": українці активно подаються до "Гвардії наступу", — МВС (відео)

Загалом у правоохоронних органах формується вісім штурмових бригад. Набір відкритий як для чоловіків, так і для жінок. Усі охочі потрапити до підрозділів пройдуть ретельну перевірку.

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Українці активно подають заявки на вступ до штурмових бригад до складу "Гвардії наступу". Про це у п'ятницю, 3 лютого, в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

"Сьогодні ми маємо остаточно вигнати окупантів з території України. Саме для цього надскладного завдання нам необхідно постійно зміцнюватися, і ми посилюємо українські сили безпеки та оборони для проведення наступальних дій", — пояснила вона мету створення штурмових бригад "Гвардії наступу".

Як наголосила Павліченко, рекрутингова кампанія стартувала 2 лютого, проте навіть минулої доби до МВС надійшло багато заявок від охочих потрапити до бригад.

"Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка створена спеціально під формування цих бригад", — уточнила вона.

Як зазначає Павліченко, вона особисто знає деяких із тих, хто вже приєднався до підрозділів.

Набір відкритий як для чоловіків, так і для жінок.

"Це вікно можливостей", — наголошує представниця МВС.

За словами заступниці міністра, для контрнаступу Україні потрібні справді вмотивовані бійці, які готові звільняти територію. Усі охочі потрапити до підрозділів пройдуть етап відбору, під час якого ретельно перевірятимуть їхню особисту інформацію.

Всього до складу "Гвардії наступу" увійде вісім штурмових бригад:

"Буревій" (Національна гвардія України);

"Червона калина" (Національна гвардія України);

"Кара-даг" (Національна гвардія України);

"Рубіж" (Національна гвардія України);

"Спартан" (Національна гвардія України);

"Азов" (Національна гвардія України);

"Лють" (Національна поліція України);

"Сталевий кордон" (Державна прикордонна служба України).

Нагадаємо, Фокус 3 лютого вже розповідав, як охочі можуть подати заявку на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу". Усі підрозділи будуть сформовані виключно із добровольців.