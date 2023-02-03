МВС України формує "Гвардію наступу": як потрапити в бригади штурмовиків (відео)

Бригади штурмовиків будуть сформовані виключно з добровольців. В їхній основі будуть досвідчені військовослужбовці, які воювали у 2014-2015 роках, а також частина тих, хто потрапив на фронт у 2022 році.

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Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових підрозділів, які будуть об'єднані в так звану "Гвардію наступу". За словами виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, метою створення бригад штурмовиків є посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України. Про це 3 лютого повідомила пресслужба МВС.

Клименко розповів, що штурмові бригади будуть укомплектовані виключно з добровольців. В основі підрозділів будуть військовослужбовці Нацгвардії, прикордонники та поліцейські й насамперед ті, хто має бойовий досвід.

"Насамперед — це люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже й у 2022 році. Підрозділи складатимуться виключно з добровольців, якими рухає патріотизм, і таких людей дуже багато в нашій державі", — зазначив Ігор Клименко.

За його словами, людина, яка хоче вступити до "Гвардії наступу", може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, або ж подати анкету через Центри надання адміністративних послуг. Водночас кожен доброволець може вибрати собі будь-яку бригаду за своїм бажанням. Крім того, існує гаряча лінія (0800 100 020), де можна отримати всю необхідну інформацію.

Загалом МВС формує вісім штурмових бригад, які мають певні бойові завдання. Серед них бригади:

"Буревій";

"Червона калина";

"Кара-даг";

"Рубіж";

"Спартан";

"Азов";

"Лють";

"Сталевий кордон".

"Буревій"

Із 24 лютого 2022 року особовий склад підрозділу виконує завдання в складі угруповання сил оборони міста Києва, охороняючи важливі державні об'єкти й інфраструктуру. Захисники бригади вели бої в Севєродонецьку та Лисичанську Луганської області, а зараз виконують бойові завдання в Бахмуті.

"Червона калина"

Із перших днів повномасштабної війни з РФ бійці підрозділу займали оборонні позиції під Києвом. Виконуючи бойові завдання, вони розбили колону російських військ біля селища Бузова. А з червня 2022 року в складі угруповання військ "Хортиця" брали участь у бойових діях у Севєродонецьку, Лисичанську, а також інших населених пунктах Донбасу.

"Кара-даг"

Бійці підрозділу обороняли Мелітополь, Молочанськ, Токмак, Кам'янське, Малу Токмачку та змогли зупинити наступ сил росіян, які переважали, на напрямках Василівка — Запоріжжя й Токмак — Оріхів. На їхньому рахунку — чотири підбиті літаки СУ-25, два вертольоти К-52, а також безпілотники та бронетехніка противника.

"Рубіж"

24 лютого 2022 року ротна тактична група бригади першою прийняла бій із російським спецназом у Гостомелі, що відіграло важливу роль в обороні столиці. Тоді українським бійцям вдалося знищити п'ять і пошкодити один гелікоптер ЗС РФ та знищити до роти особового складу противника.

Група також відзначилася в боях у районі Ірпеня, Гути Межигірської та Мощуна, знищивши 300 одиниць бронетехніки ворога, зокрема САУ "Тюльпан", і ліквідувавши понад 1 тисячу загарбників.

"Спартан"

Підрозділ вів оборону Харкова, брав участь у звільненні Малої Рогані, Циркунів і Кутузівки у взаємодії з підрозділами ЗСУ. Наразі бійці захищають Харківську та частину Луганської областей, а також утримують позиції в районі Торецька Донецької області.

Захисники "Спартана" знищили 4 танки, літак Су-25, дві роти противника, 8 БМП, дві установки ЗУ-23-2, 22 одиниці автотехніки та РСЗВ.

"Азов"

Легендарний підрозділ, який під час російського вторгнення в Україну став центром оборони міста Маріуполь і надалі героїчно утримував комбінат "Азовсталь".

"Лють"

Це об'єднана штурмова бригада, яка, по суті, є воєнізованим підрозділом поліції нового зразка. Її основні завдання — проведення штурмових дій, знешкодження ДРГ і незаконних збройних формувань ворога, аеророзвідка, виявлення позицій і знищення противника.

"Сталевий кордон"

Бригада, в основі якої стоять підрозділи Держприкордонслужби. У її лавах — воїни, які першими зустріли ворога на кордоні, захищали "Азовсталь", тримали лінію оборони на Лиманському та Бахмутському напрямах, захищали державний кордон України.

"Рішення створити штурмові бригади було ухвалене нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які захищали та захищають нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей у такі підрозділи", — наголосив Клименко.

Раніше в.о. голови МВС Ігор Клименко заявив, що в міністерстві вирішили почати формувати штурмові бригади з добровольців для звільнення окупованих росіянами територій. За його словами, в Україні вже створено приблизно 140 пунктів рекрутингу, а навчання в них триватиме кілька місяців.