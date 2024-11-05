Штурмують на електросамокатах: у 3-й ОШБр розповіли про наступ РФ на Харківщину

Ворог зараз більше використовує піхотні штурми, ніж механізовані з'єднання, і російські штурмовики іноді наступають на незвичному транспорті, каже пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

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На Харківському напрямку окупанти почали використовувати незвичні транспортні засоби для штурмів українських позицій: окрім стандартних автомобілів та мотоциклів наступають на скутерах й електросамокатах. Про це повідомив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі Суспільного.

Боєць розповів, що зараз ситуація в зоні відповідальності його бригади стабільна, відбиває штурми окупантів: здебільшого піхотні, рідше ворог наступає механізованими силами. Пресофіцер говорить, що останнім часом російських штурмовиків можна побачити не лише на звичайних військових автівках на кшталт "буханок", а й на більш незвичних транспортних засобах: електросамокатах та скутерах.

"Фішка в тому, щоб просто максимально швидко дістатися до позицій за будь-яку ціну, щоб не бути знищеним або стрілецькою зброєю, або FPV-дроном, тому через це, а також через те, що їм треба штурмувати, у них немає іншого виходу. Вони намагаються придумати будь-що, щоб піти вперед", — пояснив Олександр Бородін.

Також військовослужбовець розповів, що за тиждень бригада знищує та пошкоджує десятки одиниць броньованої техніки та сотні окупантів, а наступальні дії ворога тривають безперервно. Бородін зазначає, що за технікою полюють більше, ніж за особовим складом.

"Треба зазначити, що найважливішими в цих цифрах є сили та засоби, тому що піхотна складова в них в принципі безлімітна, а сили та засоби часто приходять досить цікаві, досить дорогі, буває, знищуються серйозні зразки ППО-озброєння, РСЗВ", — розказав пресофіцер.

Крім того, він зазначив, що зараз в наступі на Харків ворог менше покладається на механізовані з'єднання та більше — на піхоту.

Нагадаємо, 1 листопада доброволець 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомляв, що Росія реалізовує "першу фазу задуму" під Куп'янськом. За словами бійця, ворог перекинув свіжі механізовані підрозділи на напрямок.

Також 1 листопада бійці батальйону "Шквал" 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка успішно штурмували руїни багатоповерхівки у центрі Вовчанська та взяли в полон 15 росіян, які ховалися в ній.