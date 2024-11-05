Штурмуют на электросамокатах: в 3-й ОШБр рассказали о наступлении РФ на Харьковщину

Враг сейчас больше использует пехотные штурмы, чем механизированные соединения, и российские штурмовики иногда наступают на непривычном транспорте, говорит пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин.

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На Харьковском направлении оккупанты начали использовать необычные транспортные средства для штурмов украинских позиций: кроме стандартных автомобилей и мотоциклов наступают на скутерах и электросамокатах. Об этом сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире Суспільного.

Боец рассказал, что сейчас ситуация в зоне ответственности его бригады стабильная, отражает штурмы оккупантов: в основном пехотные, реже враг наступает механизированными силами. Пресс-офицер говорит, что в последнее время российских штурмовиков можно увидеть не только на обычных военных автомобилях вроде "буханок", но и на более необычных транспортных средствах: электросамокатах и скутерах.

"Фишка в том, чтобы просто максимально быстро добраться до позиций любой ценой, чтобы не быть уничтоженным или стрелковым оружием, или FPV-дроном, поэтому из-за этого, а также из-за того, что им надо штурмовать, у них нет другого выхода. Они пытаются придумать что угодно, чтобы пойти вперед", — пояснил Александр Бородин.

Также военнослужащий рассказал, что за неделю бригада уничтожает и повреждает десятки единиц бронированной техники и сотни оккупантов, а наступательные действия врага продолжаются непрерывно. Бородин отмечает, что за техникой охотятся больше, чем за личным составом.

"Надо отметить, что важнейшими в этих цифрах являются силы и средства, потому что пехотная составляющая у них в принципе безлимитная, а силы и средства часто приходят достаточно интересные, достаточно дорогие, бывает, уничтожаются серьезные образцы ПВО-вооружения, РСЗО", — рассказал пресс-офицер.

Кроме того, он отметил, что сейчас в наступлении на Харьков враг меньше полагается на механизированные соединения и больше — на пехоту.

Напомним, 1 ноября доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщал, что Россия реализует "первую фазу замысла" под Купянском. По словам бойца, враг перебросил свежие механизированные подразделения на направление.

Также 1 ноября бойцы батальона "Шквал" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко успешно штурмовали руины многоэтажки в центре Волчанска и взяли в плен 15 россиян, которые прятались в ней.