МВД Украины формирует "Гвардию наступления": как попасть в бригады штурмовиков (видео)

Бригады штурмовиков будут сформированы исключительно из добровольцев. В их основе будут опытные военнослужащие, которые воевали в 2014-2015 годах, а также часть тех, кто попал на фронт в 2022 году.

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Министерство внутренних дел Украины начало формирования штурмовых подразделений, которые будут объединены в так называемую "Гвардию наступления". По словам исполняющего обязанности министра внутренних дел Игоря Клименко, целью создания бригад штурмовиков — усиление Сил обороны и освобождение оккупированных территорий Украины. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба МВД.

Клименко рассказал, что в штурмовые бригады будут укомплектованы исключительно из добровольцев. В основе подразделений будут военнослужащие Нацгвардии, пограничники и полицейские, и в первую очередь те, кто имеет боевой опыт.

"В первую очередь — это люди, которые прошли горнило 2014-2015 годов, часть которых воевала уже и в 2022 году. Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми движет патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве", — отметил Игорь Клименко.

По его словам, человек который хочет вступить в "Гвардию наступления" может подать соответствующую анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, где представлены все бригады, или же подать анкету через Центры предоставления административных услуг. При этом каждый доброволец может себе выбрать любую бригаду по своему желанию. Кроме того существует горячая линия (0800100020), где можно получить всю необходимую информацию.

Всего МВД формирует восемь штурмовых бригад, которые будут определенные боевые задачи. Среди них бригады:

"Буревій";

"Червона калина";

"Кара-даг";

"Рубіж";

"Спартан";

"Азов";

"Лють";

"Сталевий кордон".

"Буревій"

С 24 февраля 2022 года личный состав подразделения выполняет задачи в составе группировки сил обороны города Киева, охраняя важные государственные объекты и инфраструктуру. Защитники бригады вели бои в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, а сейчас выполняют боевые задачи в Бахмуте.

"Червона калина"

С первых дней полномасштабной войны с РФ бойцы подразделения занимали оборонительные позиции под Киевом. Выполняя боевые задачи они разбили колонну российских войск возле поселка Бузова. А с июня 2022 в составе группировки войск "Хортица" участвовали в боевых действиях в Северодонецке, Лисичанске, а также других населенных пунктах Донбасса.

"Кара-даг"

Бойцы подразделения обороняли Мелитополь, Молочанск, Токмак, Каменское, Малую Токмачку и смогли остановить наступление превосходящих сил россиян на направлениях Васильевка — Запорожье и Токмак — Орехов. На их счету — четыре подбитых самолета СУ-25, два вертолета К-52, а также беспилотники и бронетехника противника.

"Рубіж"

24 февраля 2022 года ротная тактическая группа бригады первой приняла бой с российским спецназом в Гостомеле, что сыграло важную роль в обороне столицы. Тогда украинским бойцам удалось уничтожить пять и повредить один вертолет ВС РФ, и уничтожить до роты личного состава противника.

Группа также отличилась в боях в районе Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна, уничтожив 300 единиц бронетехники врага, в частности САУ "Тюльпан", и ликвидировав более 1 тысячи захватчиков.

"Спартан"

Подразделение вело оборону Харькова, участвовало в освобождении Малой Рогани, Циркунов и Кутузовки во взаимодействии с подразделениями ВСУ. Сейчас бойцы защищают Харьковскую и часть Луганской областей, а также удерживают позиции в районе Торецка Донецкой области.

Защитники "Спартана" уничтожили 4 танка, самолет Су-25, две роты противника, 8 БМП, две установки ЗУ-23-2, 22 единицы автотехники и РСЗО.

"Азов"

Легендарное подразделение, которое во время российского вторжения в Украину стало центром обороны города Мариуполь и в дальнейшем героически удерживало комбинат "Азовсталь".

"Лють"

Это объединенная штурмовая бригада, являющаяся по сути военизированным подразделением полиции нового образца. Ее основные задачи — проведение штурмовых действий, обезвреживание ДРГ и незаконных вооруженных формирований врага, аэроразведка, выявление позиций и уничтожение противника.

"Сталевий кордон"

Бригада, в основе которой стоят подразделения Госпогранслужбы. В ее рядах — воины, которые первыми встретили врага на границе, защищали "Азовсталь", держали линию обороны на Лиманском и Бахмутском направлениях, защищали государственную границу Украины.

"Решение создать штурмовые бригады было принято нашими работниками, которые имеют достаточно ярости, чтобы бить врага. Многие наши военнослужащие, которые защищали и защищают нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения", — подчеркнул Клименко.

Ранее и.о. главы МВД Игорь Клименко заявил, что в министерстве решили начать формировать штурмовые бригады из добровольцев для освобождения оккупированных россиянами территорий. По его словам, в Украине уже созданы примерно 140 пунктов рекрутинга, а обучение в них будет продолжаться несколько месяцев.