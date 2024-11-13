У Тбілісі відкрито кримінальні справи на 300 бійців "Грузинського Легіону", — командир

Грузинські спецслужби змогли ідентифікувати понад 300 осіб, які служать в Україні у "Грузинському легіоні". На кожного з них, розповів командир підрозділу Мамука Мамулашвілі, відкрита кримінальна справа.

Грузинські добровольці воюють в Україні проти росіян майже з початку проведення антитерористичної операції на Донбасі, з квітня 2014 року. Про це Telegram-каналу "Труха" розповів командир "Грузинського Легіону" Мамука Мамулашвілі.

Він зазначив, що влада Грузії з 2014 року вже була проросійська і реагувала на тих, хто підтримував Україну, дуже негативно, намагаючись створювати провокації та дискомфорт "легіонерам", коли вони приїжджали на Батьківщину.

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Командир підрозділу зазначив, що його бійцям доволі вдома складно було на протягом усіх цих років, а зараз ситуація ще більше загострилася, тому що в Грузії збільшився тиск і вплив Москви.

Наразі вже на понад триста бійців, яких грузинські спецслужби змогли ідентифікувати, відкриті кримінальні справи, розповів Мамука Мамулашвілі, додавши, що з кожним роком становище громадян у Грузії лише погіршується.

Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що РФ оголосила в розшук наймолодшого грузинського снайпера, який воює за Україну. Згідно з російським кримінальним кодексом, добровольцю, якого заочно заарештували, може загрожувати до 18 років.

Раніше Фокус писав, що невідомі намагалися отруїти командира "Грузинського національного легіону". Лабораторія в Німеччині встановила, що зразки крові Мамуки Мамулашвілі містять високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які він, ймовірно, міг спожити з їжею.