У Тбілісі відкрито кримінальні справи на 300 бійців "Грузинського Легіону", — командир
Грузинські спецслужби змогли ідентифікувати понад 300 осіб, які служать в Україні у "Грузинському легіоні". На кожного з них, розповів командир підрозділу Мамука Мамулашвілі, відкрита кримінальна справа.
Грузинські добровольці воюють в Україні проти росіян майже з початку проведення антитерористичної операції на Донбасі, з квітня 2014 року. Про це Telegram-каналу "Труха" розповів командир "Грузинського Легіону" Мамука Мамулашвілі.
Він зазначив, що влада Грузії з 2014 року вже була проросійська і реагувала на тих, хто підтримував Україну, дуже негативно, намагаючись створювати провокації та дискомфорт "легіонерам", коли вони приїжджали на Батьківщину.Важливо
Командир підрозділу зазначив, що його бійцям доволі вдома складно було на протягом усіх цих років, а зараз ситуація ще більше загострилася, тому що в Грузії збільшився тиск і вплив Москви.
Наразі вже на понад триста бійців, яких грузинські спецслужби змогли ідентифікувати, відкриті кримінальні справи, розповів Мамука Мамулашвілі, додавши, що з кожним роком становище громадян у Грузії лише погіршується.
Нагадаємо, 16 квітня повідомлялося, що РФ оголосила в розшук наймолодшого грузинського снайпера, який воює за Україну. Згідно з російським кримінальним кодексом, добровольцю, якого заочно заарештували, може загрожувати до 18 років.
Раніше Фокус писав, що невідомі намагалися отруїти командира "Грузинського національного легіону". Лабораторія в Німеччині встановила, що зразки крові Мамуки Мамулашвілі містять високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які він, ймовірно, міг спожити з їжею.