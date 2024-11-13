В Тбилиси открыты уголовные дела на 300 бойцов "Грузинского Легиона", — командир

Грузинские спецслужбы смогли идентифицировать более 300 человек, которые служат в Украине в "Грузинском легионе". На каждого из них, рассказал командир подразделения Мамука Мамулашвили, открыто уголовное дело.

Грузинские добровольцы воюют в Украине против россиян почти с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе, с апреля 2014 года. Об этом Telegram-каналу "Труха" рассказал командир "Грузинского Легиона" Мамука Мамулашвили.

Он отметил, что власть Грузии с 2014 года уже была пророссийская и реагировала на тех, кто поддерживал Украину, очень негативно, пытаясь создавать провокации и дискомфорт "легионерам", когда они приезжали на Родину.

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Командир подразделения отметил, что его бойцам довольно дома сложно было на протяжении всех этих лет, а сейчас ситуация еще больше обострилась, потому что в Грузии увеличилось давление и влияние Москвы.

Сейчас уже на более трехсот бойцов, которых грузинские спецслужбы смогли идентифицировать, открыты уголовные дела, рассказал Мамука Мамулашвили, добавив, что с каждым годом положение граждан в Грузии только ухудшается.

Напомним, 16 апреля сообщалось, что РФ объявила в розыск самого молодого грузинского снайпера, который воюет за Украину. Согласно российскому уголовному кодексу, добровольцу, которого заочно арестовали, может грозить до 18 лет.

Ранее Фокус писал, что неизвестные пытались отравить командира "Грузинского национального легиона". Лаборатория в Германии установила, что образцы крови Мамуки Мамулашвили содержат высокий уровень мышьяка, ртути и олова, которые он, вероятно, мог употребить с пищей.