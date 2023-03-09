В МВС показали підготовку штурмової бригади "Спартан" перед відправленням на фронт (відео)

У відомстві зазначили, що в навчаннях беруть участь мобілізовані, контрактники, а також добровольці, які прибули за програмою "Гвардія наступу".

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У Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці штурмової бригади "Спартан" проходять підготовку до відправлення на фронт. Відповідне відео опубліковано на офіційному сайті відомства.

Повідомляється, що крім тих, хто прибув у межах програми "Гвардія наступу", в навчаннях беруть участь мобілізовані українці, а також ті, хто підписав контракт на військову службу.

Начальник бойової підготовки третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії підполковник Артем Зінов'єв зазначив, що підготовка триває приблизно шість тижнів і складається з трьох етапів:

загальновійськова підготовка, зокрема вогнева й інженерна підготовка, тактична медицина та топографія;

підготовка снайперів, кулеметників, гранатометників та екіпажів БТРів;

відпрацювання виконання завдань у складі відділень, взводів, рот і батальйонів.

"Намагаємося передати добровольцям свій досвід, який ми здобули під час бойових дій у 2014-2015 роках", — сказав інструктор Нацгвардії з позивним "Алекс".

Навчання добровольців штурмової бригади "Спартан"

Один із бійців бригади "Спартан" із позивним "Піонер" розповів, зміг приєднатися до підрозділу завдяки ініціативі "Гвардія наступу". 50-річний чоловік має воєнний досвід, проте раніше в ТЦК йому заявляли, що його військова спеціальність поки не потрібна.

Що відомо про "Гвардію наступу"

Про формування штурмових підрозділів, об'єднаних у "Гвардію наступу", пресслужба МВС повідомила 3 лютого 2023 року. За словами глави МВС Ігоря Клименка, метою цієї ініціативи є посилення української армії та деокупація територій.

Клименко також зазначив, що штурмові бригади будуть складатися виключно з мотивованих добровольців, якими керує патріотизм. Подати заявку можна на офіційному сайті МВС України.

Радник міністра внутрішніх справ України зазначив, що добровольці можуть самі вирішити, в якій з бригад проходитимуть навчання. Усього набір йде у 8 підрозділів: "Червону калину", "Рубіж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревій", бригаду Державної прикордонної служби "Сталевий кордон", бригаду Нацполіції "Лють" та знаменитий "Азов".

За словами заступниці міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко, велика кількість охочих вступити до лав згаданих бригад надійшла вже в першу добу. Вона також уточнила, що набір відкритий і для чоловіків, і жінок.

Ігор Клименко зазначив, що станом на 7 березня до "Гвардії наступу" вже надійшло понад 23 тисячі заявок, з них 5% від жінок. Міністр також наголосив, що на 1-1,5% заявок надійшло від іноземних громадян, однак у них поки що немає можливості потрапити до "Гвардії наступу".