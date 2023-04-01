"Уже хотели приостановить": в МВД рассказали о наборе резерва в "Гвардию наступления" (видео)

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на сегодняшний день есть много уже заполненных анкет на службу в "Гвардии наступления". В связи с этим будет продолжено формирование резервных подразделений.

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Формирование 8 бригад "Гвардии наступления" практически завершено. Об этом заявил министр Внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире всеукраинского телемарафона 31 марта.

"На сегодняшний день мы готовы в составе Сил обороны Украины к активным наступательным мерам на территории нашего государства" — сказал Клименко.

Глава МВД отметил, что люди из всех областей Украины активно подавали заявки на вступление в добровольческое формирование "Гвардия наступления". По его словам, гвардейцы готовятся деоккупировать захваченные россиянами украинские территории, а также к проведению стабилизационных мероприятий.

"Запись в "Гвардию наступления" мы уже хотели приостановить, потому что подразделения практически сформированы. В то же время мы имеем достаточно много заполненных уже анкет на службу в "Гвардии наступления" поэтому мы решили продолжить формирование наших резервных подразделений", — сообщил министр.

Интервью Игоря Клименко

Игорь Клименко отметил, что за несколько месяцев добровольцы смогут обучиться, а также получить экипировку и оружие для дальнейшего присоединения к штурмовым мерам.

Напомним, что набор в "Гвардию наступления" проходил в 8 подразделений: "Буревой", "Спартан", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-даг", "Лють", "Стальная граница" и "Азов".

По данным Игоря Клименко от 7 марта, в "Гвардию наступления" записались более 23 тысяч украинских граждан. При этом иностранцы пока не могут попасть в "Гвардию наступления", несмотря на 1,-1,5% заявок именно из других стран.

Еще мы писали о том, что 14 марта в МИД Украины сообщили о получении медицинского обеспечения для "Гвардии наступления" при поддержке польского правительства. Польские партнеры передали гвардейцам индивидуальные аптечки, турникеты и наборы медицинской помощи.