"Вже хотіли призупинити": у МВС розповіли про набір резерву до "Гвардії наступу" (відео)

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, на сьогоднішній день є багато вже заповнених анкет на службу у "Гвардії наступу". У зв'язку із цим буде продовжено формування резервних підрозділів.

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Формування 8 бригад "Гвардії настання" практично завершено. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі всеукраїнського телемарафону 31 березня.

"На сьогоднішній день ми готові у складі Сил оборони України до активних наступальних заходів на території нашої держави", — сказав Клименко.

Глава МВС зазначив, що люди з усіх областей України активно подавали заявки на вступ до добровольчого формування "Гвардія настання". За його словами, гвардійці готуються деокупувати захоплені росіянами українські території, а також проведення стабілізаційних заходів.

"Запис до "Гвардії наступу" ми вже хотіли призупинити, тому що підрозділи практично сформовані. Водночас ми маємо чимало заповнених анкет на службу в "Гвардії наступу", тому ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів", — повідомив міністр.

Інтерв'ю Ігоря Клименка

Ігор Клименко зазначив, що за кілька місяців добровольці зможуть навчитися, а також отримати екіпірування та зброю для подальшого долучення до штурмових заходів.

Нагадаємо, що набір до "Гвардії наступу" проходив у 8 підрозділів: "Буревий", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Кара-даг", "Лють", "Сталевий кордон" та "Азов".

За даними Ігоря Клименка від 7 березня, до "Гвардії наступу" записалося понад 23 тисячі українських громадян. При цьому іноземці поки що не можуть потрапити до "Гвардії наступу", попри 1,-1,5% заявок саме з інших країн.

Ще ми писали про те, що 14 березня у МЗС України повідомили про отримання медичного забезпечення для "Гвардії настання" за підтримки польського уряду. Польські партнери передали гвардійцям індивідуальні аптечки, турнікети та набори медичної допомоги.