"Велика кількість охочих": в Україні можуть продовжити набір до "Гвардії наступу"

У МВС розповіли, що додатковий набір охочих дозволить сформувати певні резерви, які переглядатимуть та залучатимуть, можливо, до формування нових бригад.

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Кампанія з набору бійців до "Гвардії наступу" офіційно закінчиться 1 квітня. Однак її можуть продовжити через велику кількість охочих приєднатися до штурмових бригад. Окрім того, планується створити резерви для підрозділів. Про це сказала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в інтерв'ю "Суспільному".

"Після 1-го числа, ми таки переглядатимемо це рішення, і можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато", — сказала вона.

За її словами, в Україні формуватимуть певні резерви, які переглядатимуть та залучатимуть, можливо, до формування нових бригад.

Своєю чергою, спікер Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що якщо подання заяв від усіх охочих продовжитися, то набір не зупинятимуть, тому що паралельно формуються інші підрозділи Нацгвардії, які також доукомплектовуються.

"Станом на кінець минулого тижня до підрозділів Національної гвардії подано трохи понад 16 тисяч анкет... Це та цифра, яка стосується 6-ти бригад Нацгвардії", — зазначив він.

Що відомо про проєкт "Гвардія настання"?

"Гвардія наступу" — це добровольчі батальйони, які формують у МВС. Такі батальйони мають допомогти українській армії піти у наступ та звільняти українські території. Ці штурмові бригади звільнятимуть Крим та Донбас. Основою таких батальйонів будуть професійні військові командири та колишні військові.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що в Україні майже сформували бригади у рамках "Гвардії наступу". Пресофіцер бригади "Червона калина" Микола Коваль заявив, що туди увійдуть "кращі з кращих".

14 березня повідомлялося, що бригади "Гвардії наступу" вже отримують медичне забезпечення за підтримки польського уряду.