"Большое количество желающих": в Украине могут продолжить набор в "Гвардию наступления"

В МВД рассказали, что дополнительный набор желающих позволить сформировать определенные резервы, которые будут пересматривать и привлекать, возможно, к формированию новых бригад.

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Кампания по набору бойцов в "Гвардию наступления" официально закончится 1 апреля. Однако ее могут продолжить из-за большого количества желающих присоединится к штурмовым бригадам. Кроме того, планируется создать резервы для подразделений. Об этом сказала заместительница министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью "Суспільному".

"После 1-го числа, мы будем таки пересматривать это решение, и возможно, позволим еще подавать заявки через сайт, потому что желающих действительно много", — сказала она.

По ее словам, в Украине будут формировать определенные резервы, которые будут пересматривать и привлекать, возможно, к формированию новых бригад.

В свою очередь спикер Нацгвардии Руслан Музычук заявил, что если подача заявлений от всех желающих продолжиться, то набор не будут останавливать, потому что параллельно формируются другие подразделения Нацгвардии, которые также доукомплектовываются.

"По состоянию на конец прошлой недели в подразделения Национальной гвардии подано чуть более 16 тысяч анкет… Это та цифра, которая касается 6-ти бригад Нацгвардии", — отметил он.

Что известно о проекте "Гвардия наступления"?

"Гвардия наступления" — это добровольческие батальоны, которые формируют в МВД. Такие батальоны должны помочь украинской армии пойти в наступление и освобождать украинские территории. Эти штурмовые бригады будут освобождать Крым и Донбасс. Основой таких батальонов будут профессиональные военные командиры и бывшие военные.

Напомним, 21 марта стало известно, что в Украине почти сформировали бригады в рамках "Гвардий наступления". Пресс-офицер бригады "Красная калина" Николай Коваль заявил, что туда войдут "лучшие из лучших".

14 марта сообщалось, что бригады "Гвардии наступления" уже получают медицинское обеспечение при поддержке польского правительства.