Подались многие из ВСУ: в "Гвардию наступления" поступило 20 тысяч заявок, — НГУ (видео)

По информации спикера Нацгвардии, многие солдаты ВСУ выразили желание служить в рядах бригад, которые готовятся к контрнаступлению. По его словам, не каждый подавший заявление сможет присоединиться к "Гвардии наступления".

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В штурмовые бригады "Гвардии наступления" поступило более 20 тысяч заявок от добровольцев. Об этом сообщил во время брифинга в четверг, 6 апреля, заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

По словам Уршаловича, сейчас Национальная гвардия продолжает комплектацию штурмовых бригад "Гвардии наступления" и отбирать людей для формирования резервов.

"На сегодняшний день от добровольцев, которые как можно скорее хотят принять участие в освобождении Украины от "русского мира" в составе штурмовых бригад Нацгвардии Украины, поступило 20 204 обращения, из которых более 16,5 тысячи были зарегистрированы через сайт "Гвардии наступления", — сообщил Уршалович.

Уршалович отметил, что большое количество военнослужащих, которые служат в других воинских частях Национальной гвардии, также изъявили желание на прохождение службы в рядах "Гвардии наступления".

"В целом мы отмечаем высокий уровень мотивированности желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления", — отметил Николай Уршалович.

По его словам, также имеется процент кандидатов, которые не могут пройти в ряды штурмовой бригады из-за слабого уровня физической подготовки или по состоянию здоровья. Однако таким добровольцам также предлагают проходить службу в других подразделениях, где нет таких высоких требований.

Гвардия наступления сформирована и будет пополняться

Министерство внутренних дел (МВД) Украины анонсировало набор из числа добровольцев 3 февраля 2023 года. Тогда заявлялось, что будущие бойцы будут принимать участие в освобождении Донецка, Луганска и Крыма.

В конце марта в МВД Украины рассказали, что в связи с большим количеством желающих записываться в добровольцы будет дополнительный набор бойцов "Гвардии наступления", что позволит сформировать определенные резервы.

1 апреля стало известно, что уже сформированы 8 бригад "Гвардии наступления", готовых идти в контрнаступление и проводить стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях.