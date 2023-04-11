Утечка секретных документов США: премьер Израиля рассказал, будут ли поставки оружия Украине

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сказал, что готов сделать все, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее.

Related video

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 апреля заявил, что его страна не давала разрешение на поставки Украине летального вооружения. Об этом он сказал, комментируя информацию об утечке секретных документов Пентагона в сеть, пишет Times of Israel.

"Я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мы решили помочь им в гуманитарных вопросах, гражданской обороне, системах воздушной тревоги и тому подобных вещах. Не было решения о летальном вооружении", — сказал Нетаньяху журналистам.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы война в Украине закончилась как можно быстрее.

Отметим, что 10 апреля израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что согласно утекшим в сеть "секретным документам" Пентагона, Израиль якобы собирается поставлять Украине летальное вооружение.

"Наиболее вероятным сценарием, представленным в документе, была "турецкая модель", согласно которой Израиль будет поставлять системы обороны через третью сторону, при этом поддерживая диалог как с Украиной, так и Россией", — говорится в сообщении.

Также в документах, как сообщается, говорится, что Израиль пойдет на такой шаг только в том случае, если дипломатические отношения с Россией окажутся в сильном кризисе из-за связей Москвы с Тегераном.

По словам журналистов, среди перечисленных израильских вооружений, которые якобы могут быть отправлены в Украину, есть ракеты Barak 8, ЗРК Spyder и противотанковые ракеты Spike.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что в сеть утекли документы США по контрнаступлению ВСУ из-за чего Пентагону пришлось начать собственное расследование. Хоть в них нет ни планов, ни дат касаемо контрнаступления, для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

Затем журналисты Reuters сообщили, что США считают Россию причастной к утечке "документов" о контрнаступлении ВСУ. По информации анонимных американских чиновников, опубликованные в сети данные не имеют ничего общего с реальными планами Украины на поле боя. В Пентагоне проводят собственное расследование.

Затем 8 апреля журналисты сообщили, что в сеть утекла новая партия документов. По словам журналистов, в них говорится не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничестве с Китаем.