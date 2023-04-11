Витік секретних документів США: прем'єр Ізраїлю розповів, чи будуть постачання зброї Україні

Глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху сказав, що готовий зробити все, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше.

Related video

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 10 квітня заявив, що його країна не давала дозволу на постачання Україні летального озброєння. Про це він сказав, коментуючи інформацію про витік секретних документів Пентагону до мережі, пише Times of Israel.

"Я не знаю, на чому засновані ці повідомлення. Ми вирішили допомогти їм у гуманітарних питаннях, цивільній обороні, системах повітряної тривоги тощо. Не було рішення про летальне озброєння", — сказав Нетаньяху журналістам.

Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб війна в Україні закінчилася якнайшвидше.

Зазначимо, що 10 квітня ізраїльське видання The Jerusalem Post повідомило, що згідно з "таємними документами" Пентагону, що втекли в мережу, Ізраїль нібито збирається постачати Україні летальне озброєння.

"Найімовірнішим сценарієм, представленим у документі, була "турецька модель", згідно з якою Ізраїль постачатиме системи оборони через третю сторону, при цьому підтримуючи діалог як з Україною, так і з Росією", — йдеться в повідомленні.

Також у документах, як повідомляється, йдеться, що Ізраїль піде на такий крок лише в тому випадку, якщо дипломатичні відносини з Росією виявляться у сильній кризі через зв'язки Москви з Тегераном.

За словами журналістів, серед перелічених ізраїльських озброєнь, які нібито можуть бути відправлені до України, є ракети Barak 8, ЗРК Spyder та протитанкові ракети Spike.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що в мережу вибігли документи США з контрнаступу ЗСУ, через що Пентагону довелося розпочати власне розслідування. Хоча в них немає ні планів, ні дат щодо контрнаступу, для російського військового командування вони можуть дати безліч підказок.

Потім журналісти Reuters повідомили, що США вважають Росію причетною до витоку "документів" про контрнаступ ЗСУ. За інформацією анонімних американських чиновників, опубліковані в мережі дані не мають нічого спільного із реальними планами України на полі бою. У Пентагоні проводять власне розслідування.

Потім 8 квітня журналісти повідомили, що у мережу вибігла нова партія документів. За словами журналістів, у них йдеться не лише про Україну, а й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії боротьби з тероризмом та суперництво з Китаєм.