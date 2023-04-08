У мережі з'явилася нова партія секретних документів щодо контрнаступу ЗСУ, — NYT

За словами журналістів, у документах йдеться не лише про Україну, а й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом та суперництво з Китаєм.

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7 квітня на різних сайтах було опубліковано нову порцію секретних документів, в яких йдеться про секрети національної безпеки США. Йдеться про співпрацю Штатів з Україною, до діяльності на Близькому Сході та відносин з Китаєм. Про це пише The New York Times.

За словами журналістів, витік документів стривожив Пентагон та адміністрацію президента Джо Байдена. Повідомляється, що аналітики вважають, що втекти до мережі могли близько 100 конфіденційних документів.

Неназваний високопоставлений співробітник, який розмовляв із журналістами, розвідки назвав витік "кошмаром для П'яти очей", маючи на увазі Сполучені Штати, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію та Канаду.

Мік Малрой, колишній високопоставлений співробітник Пентагону, заявив, що витік секретних документів говорить про значний пролом у системі безпеки. Витік може перешкодити контрнаступу ЗСУ.

Інший неназваний аналітик назвав те, що з'явилось у мережі, "верхівкою айсберга". Так, документи, що просочилися, схоже, виходять далеко за рамки суворо засекречених матеріалів про військові плани України. Аналітики кажуть, що витік документів також включає конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський військовий театр, Близький Схід і тероризм.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що в мережу вибігли документи США з контрнаступу ЗСУ, через що Пентагону довелося розпочати власне розслідування. Хоча в них немає ні планів, ні дат щодо контрнаступу, для російського військового командування вони можуть дати безліч підказок.

Потім журналісти Reuters повідомили, що США вважають Росію причетною до витоку "документів" про контрнаступ ЗСУ. За інформацією анонімних американських чиновників, опубліковані в мережі дані не мають нічого спільного із реальними планами України на полі бою. У Пентагоні проводять власне розслідування.