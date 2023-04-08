В сети появилась новая партия секретных документов по контрнаступлению ВСУ, — NYT

По словам журналистов, в документах говорится не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничестве с Китаем.

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7 апреля на различных сайтах была опубликована новая порция секретных документов, в которых говорится о секретах национальной безопасности США. Речь идет о сотрудничестве Штатов с Украиной, до деятельности на Ближнем Востоке и отношениях с Китаем. Об этом пишет The New York Times.

По словам журналистов, утечка документов встревожило Пентагон и администрацию президента Джо Байдена. Сообщается, что аналитики считают, что утечь в сеть могли около 100 конфиденциальных документов.

Неназванный высокопоставленный сотрудник, говоривший с журналистами, разведки назвал утечку "кошмаром для Пяти глаз", имея в виду Соединенные Штаты, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду.

Мик Малрой, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, заявил, что утечка секретных документов говорит о значительной бреши в системе безопасности. Утечка может помешать контрнаступлению ВСУ.

Другой неназванный аналитик назвал то, что появилось в сети, "верхушкой айсберга". Так, просочившиеся документы, похоже, выходят далеко за рамки строго засекреченных материалов о военных планах Украины. Аналитики говорят, что утечка документов также включает конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском военном театре, Ближнем Востоке и терроризме.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что в сеть утекли документы США по контрнаступлению ВСУ из-за чего Пентагону пришлось начать собственное расследование. Хоть в них нет ни планов, ни дат касаемо контрнаступления, для российского военного командования они могут дать множество подсказок.

Затем журналисты Reuters сообщили, что США считают Россию причастной к утечке "документов" о контрнаступлении ВСУ. По информации анонимных американских чиновников, опубликованные в сети данные не имеют ничего общего с реальными планами Украины на поле боя. В Пентагоне проводят собственное расследование.