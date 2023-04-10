Утечка секретных документов Пентагона: что известно о масштабном "сливе" информации
В США расследуют утечку секретных данных Пентагона. Фокус разбирался, повлияет ли "слив" на украинское контрнаступление, а также, как попали в сеть около 100 документов Минобороны США.
7 апреля в американском издании The New York Times вышла статья о том, что в сеть слили секретные документы Минобороны США о войне в Украине. С каждым днем информации об этом появляется все больше. Фокус собрал все, что известно об утечке данных: когда их опубликовали, вброс ли это россиян и как это влияет на Украину и контрнаступление.
Утечка "секретных документов" Пентагона — что появилось в открытом доступе
В первой волне публикаций журналисты обнаружили данные о наращивании мощи украинской армии перед контрнаступлением, данные о потерях обеих сторон, а также график поставок вооружения. Сразу стоит отметить, что по меньшей мере одно из писем было подделано. Там, где указывались потери украинской армии, было заметно, что цифры завышены, а российские наоборот — занижены. Изменения в документах аналитики назвали попыткой дезинформации со стороны Москвы.
В документах, которые слили в Сеть, упоминались:
- слежка Пентагона за РФ;
- прослушивание союзников Пентагоном;
- состояние противовоздушной обороны в Украине;
- прослушивание президента Владимира Зеленского;
- соперничество США с Китаем;
- тот факт, что наемники ЧВК "Вагнер" хотели закупить оружие у Турции для войны против Украины и операций в Мали.
В общей сложности в Сеть попало около 100 документов Пентагона.
Утечка "секретных документов" Пентагона — когда информация появилась в Сети
OSINT-группа Molfar провела расследование по утечке информации из Пентагона. Они нашли доказательства того, что документы могут быть подделкой. Они привели несколько аргументов:
- потери техники и живой силы сторонами близки к статистике проекта Oryx, которые ведут учет потерь в технике, основываясь на фото и видео фиксации;
- опубликовано только несколько писем секретных документов с не менее 24 страниц;
- редактирование некоторых фотографий после обнародования;
- грамматические ошибки в тексте и неверные форматы написания даты в документах;
- распространение информации на пророссийских источниках.
Группа Bellingcat также расследовала, где впервые появились "секретные данные". Оказалось, что в январе 2023 года на Discord-серверах появились первые документы. Затем их опубликовали на анонимной имиджборде 4Chan. При этом документы опубликовали на Minecraft Earth Map сервере в Discord. Автор заявил, что нашел документы на другом Discord-сервере WowMao, посвященном YouTube-каналу с таким же названием. Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что еще больше слитых документов было на сервере Thug Shaker Central. Однако названия постоянно меняются. Компания Discord сотрудничает со следствием в США.
В начале апреля документы распространять начали российские телеграм-каналы, в частности, Donbass Devushka 5 апреля в 21:29 по киевскому времени.
Утечка секретных документов Пентагона — что говорят на Западе
По факту утечки секретных документов в США начали расследование. В Министерстве юстиции США отмечают, что данные могли быть существенно изменены для использования в целях пропаганды. Детали в Минюсте не стали озвучивать, однако отметили, что изучают утечку в тесном контакте с Министерством обороны США. Также собственное расследование ведет Пентагон.
Источники Reuters утверждают, что за утечкой секретных документов могут стоять россияне или пророссийские силы. Чиновники отмечают, что в документах нет информации о планах украинского контрнаступления.
Также на Западе изучаются другие документы, касающиеся отношений США с Израилем, Южной Кореей, а также влияния Турции. Среди прочего оказалось, что Пентагон прослушивал украинского президента Владимира Зеленского. Отмечается, что украинский лидер якобы предлагал наносить удары по ВС РФ в Ростовской области с беспилотников, поскольку у Украины нет дальнобойного оружия для таких атак.
В основном чиновники говорят, что секретные документы могут быть подлинными. Однако это должно определить расследование.
Повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на контрнаступление ВСУ?
В Главном управлении разведки Минобороны Украины еще 7 апреля заявили, что следует дождаться результатов расследования в США. Однако Андрей Юсов отмечает, что российские спецслужбы в последние десятилетия проводили наиболее успешные операции в Фотошопе. Часть информации явно была собрана из открытых источников. Вместе с тем представитель ГУР добавил, что обществу не стоит переживать по поводу контрнаступления, российские войска ощутят на себе все его планы.
Источники CNN утверждают, что Украине пришлось изменить некоторые планы после утечки секретных документов Пентагона. Также в Пентагоне прогнозировали, что битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года. Поэтому Украине будет трудно добиться достижений на поле битвы.
В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что "утечка" данных является частью российской информационной кампании. Оккупанты могли преследовать три цели дезинформации:
- отвлечь внимание от подлинной подготовки к следующему этапу войны;
- посеять сомнения и разжечь недоверие между союзниками Украины, чтобы сократить объемы сотрудничества;
- внести раскол во внутренние процессы в Украине при подготовке к наступлению.