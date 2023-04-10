Утечка секретных документов Пентагона: что известно о масштабном "сливе" информации

В США расследуют утечку секретных данных Пентагона. Фокус разбирался, повлияет ли "слив" на украинское контрнаступление, а также, как попали в сеть около 100 документов Минобороны США.

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7 апреля в американском издании The New York Times вышла статья о том, что в сеть слили секретные документы Минобороны США о войне в Украине. С каждым днем информации об этом появляется все больше. Фокус собрал все, что известно об утечке данных: когда их опубликовали, вброс ли это россиян и как это влияет на Украину и контрнаступление.

Утечка "секретных документов" Пентагона — что появилось в открытом доступе

В первой волне публикаций журналисты обнаружили данные о наращивании мощи украинской армии перед контрнаступлением, данные о потерях обеих сторон, а также график поставок вооружения. Сразу стоит отметить, что по меньшей мере одно из писем было подделано. Там, где указывались потери украинской армии, было заметно, что цифры завышены, а российские наоборот — занижены. Изменения в документах аналитики назвали попыткой дезинформации со стороны Москвы.

В документах, которые слили в Сеть, упоминались:

слежка Пентагона за РФ;

прослушивание союзников Пентагоном;

состояние противовоздушной обороны в Украине;

прослушивание президента Владимира Зеленского;

соперничество США с Китаем;

тот факт, что наемники ЧВК "Вагнер" хотели закупить оружие у Турции для войны против Украины и операций в Мали.

Слева "оригинальные" данные по потерям, а справа — отредактированные

В общей сложности в Сеть попало около 100 документов Пентагона.

Утечка "секретных документов" Пентагона — когда информация появилась в Сети

OSINT-группа Molfar провела расследование по утечке информации из Пентагона. Они нашли доказательства того, что документы могут быть подделкой. Они привели несколько аргументов:

потери техники и живой силы сторонами близки к статистике проекта Oryx, которые ведут учет потерь в технике, основываясь на фото и видео фиксации;

опубликовано только несколько писем секретных документов с не менее 24 страниц;

редактирование некоторых фотографий после обнародования;

грамматические ошибки в тексте и неверные форматы написания даты в документах;

распространение информации на пророссийских источниках.

Среди полученной техники указывают M1 Abrams, однако украинские военные еще даже не начали обучение на танках Ошибка в написании формата даты Потери техники почти идентичны с проектом Oryx Все документы НАТО должны иметь метрическую систему Неправильно обозначены наемники ЧВК "Вагнер"

Группа Bellingcat также расследовала, где впервые появились "секретные данные". Оказалось, что в январе 2023 года на Discord-серверах появились первые документы. Затем их опубликовали на анонимной имиджборде 4Chan. При этом документы опубликовали на Minecraft Earth Map сервере в Discord. Автор заявил, что нашел документы на другом Discord-сервере WowMao, посвященном YouTube-каналу с таким же названием. Кроме того, некоторые пользователи отмечают, что еще больше слитых документов было на сервере Thug Shaker Central. Однако названия постоянно меняются. Компания Discord сотрудничает со следствием в США.

В начале апреля документы распространять начали российские телеграм-каналы, в частности, Donbass Devushka 5 апреля в 21:29 по киевскому времени.

Первая публикация со слитыми документами в российском телеграмм-канале

Утечка секретных документов Пентагона — что говорят на Западе

По факту утечки секретных документов в США начали расследование. В Министерстве юстиции США отмечают, что данные могли быть существенно изменены для использования в целях пропаганды. Детали в Минюсте не стали озвучивать, однако отметили, что изучают утечку в тесном контакте с Министерством обороны США. Также собственное расследование ведет Пентагон.

Источники Reuters утверждают, что за утечкой секретных документов могут стоять россияне или пророссийские силы. Чиновники отмечают, что в документах нет информации о планах украинского контрнаступления.

Также на Западе изучаются другие документы, касающиеся отношений США с Израилем, Южной Кореей, а также влияния Турции. Среди прочего оказалось, что Пентагон прослушивал украинского президента Владимира Зеленского. Отмечается, что украинский лидер якобы предлагал наносить удары по ВС РФ в Ростовской области с беспилотников, поскольку у Украины нет дальнобойного оружия для таких атак.

В основном чиновники говорят, что секретные документы могут быть подлинными. Однако это должно определить расследование.

Повлияет ли утечка секретных документов Пентагона на контрнаступление ВСУ?

В Главном управлении разведки Минобороны Украины еще 7 апреля заявили, что следует дождаться результатов расследования в США. Однако Андрей Юсов отмечает, что российские спецслужбы в последние десятилетия проводили наиболее успешные операции в Фотошопе. Часть информации явно была собрана из открытых источников. Вместе с тем представитель ГУР добавил, что обществу не стоит переживать по поводу контрнаступления, российские войска ощутят на себе все его планы.

Планы украинского контрнаступления российские войска ощутят на себе Фото: скриншот

Источники CNN утверждают, что Украине пришлось изменить некоторые планы после утечки секретных документов Пентагона. Также в Пентагоне прогнозировали, что битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года. Поэтому Украине будет трудно добиться достижений на поле битвы.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что "утечка" данных является частью российской информационной кампании. Оккупанты могли преследовать три цели дезинформации:

отвлечь внимание от подлинной подготовки к следующему этапу войны;

посеять сомнения и разжечь недоверие между союзниками Украины, чтобы сократить объемы сотрудничества;

внести раскол во внутренние процессы в Украине при подготовке к наступлению.

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