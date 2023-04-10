Витік секретних документів Пентагону: що відомо про масштабний "злив" інформації

У США розслідують витік секретних даних Пентагону. Фокус розбирався, чи вплине "злив" на український контрнаступ, а також, як потрапили до мережі близько 100 документів Міноборони США.

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7 квітня в американському виданні The New York Times вийшла стаття про те, що в мережу злили секретні документи Міноборони США про війну в Україні. З кожним днем інформації про це ставало все більше. Фокус зібрав все, що відомо про дані: коли їх опублікували, чи це вкид росіян, та як це впливає на Україну.

Витік "секретних документів" Пентагону — що зʼявилось в мережі

В першій хвилі публікацій журналісти знайшли дані про нарощування потужності української армії перед контрнаступом, дані про втрати обидвох сторін, а також графік постачання озброєння. Одразу варто зазначити, що щонайменше один з листів був підроблений. Там, де вказувалися втрати української армії було помітно, що цифри завищені, а російські навпаки — занижені. Зміни у документах аналітики назвали спробою дезінформації з боку Москви.

Пізніше стали зʼявлятися все нові дані. в яких згадувалося:

стеження Пентагону за РФ;

прослуховування союзників Пентагоном;

стан протиповітряної оборони в Україні;

прослуховування президента Володимира Зеленського;

суперництво США з Китаєм;

той факт, що найманці ПВК "Вагнер" хотіли закупити зброю в Туреччині для війни проти України та в Малі.

Ліворуч "оригінальні" дані щодо втрат, а праворуч — відредаговані

Загалом в мережу потрапило близько 100 листів Пентагону.

Витік "секретних документів" Пентагону — коли інформація зʼявилась в мережі

OSINT-група Molfar провели розслідування щодо витоку інформації з Пентагону. Вони знайшли докази того, що документ може бути підробкою. Вони навели декілька аргументів:

втрати техніки та живої сили сторонами близькі до статистики проєкту Oryx, які ведуть облік втрат у техніці, базуючись на фото та відео фіксації;

опубліковано лише декілька листів секретних документів з щонайменше 24 сторінок;

редагування деяких фотографій після оприлюднення;

граматичні помилки у тексті та невірні формати написання дати в документах;

розповсюдження інформації на проросійських джерелах.

Серед отриманої техніки вказують M1 Abrams, однак українські військові ще навіть не почали навчання на танках Помилка у написанні формату дати Втрати техніки майже ідентичні з проєктом Oryx Всі документи НАТО мають мати метричну систему Неправильно написана назва найманців ПВК "Вагнер"

Група Bellingcat також провела розслідування, де вперше зʼявились "секретні дані". Виявилось, що ще в січні 2023 року на Discord-серверах зʼявились перші документи. Потім їх опублікували на анонімному іміджборді 4Chan. Разом з цим документи опублікували на Minecraft Earth Map сервері в Discord. Автор заявив, що знайшов документи на іншому Discord-сервері WowMao, який присвячений YouTube-каналу з такою ж назвою. Окрім цього деякі користувачі зазначають, що ще більше злитих документів було на сервері Thug Shaker Central. Однак назви постійно змінюються. Компанія Discord співпрацює з розслідувачами в США.

На початку квітня документи поширювати почали російські телеграм-канали, зокрема Donbass Devushka 5 квітня о 21:29 за Київським часом.

Перша публікація зі злитими документами в російському телеграм-каналі

Витік секретних документів Пентагону — що кажуть на Заході

За фактом витоку секретних документів в США почали розслідування. В Міністерстві юстиції США зазначають, що дані могли бути істотно змінені для використання з метою пропаганди. Деталей в Мінʼюсті не стали озвучувати, однак зазначили, що вивчають витік у взаємодії з Міністерством оборони США. Також власне розслідування веде сам Пентагон.

Джерела Reuters стверджують, що за витоком секретних документів можуть стояти росіяни чи проросійськи сили. Чиновники зазначають, що у документах немає інформації щодо планів українського контрнаступу.

Також на Заході вивчають інші документи, які стосуються стосунків США з Ізраїлем, Південною Кореєю, а також впливу Туреччини. Серед іншого виявилось, що Пентагон прослуховував розмови українського президента Володимира Зеленського. Зазначається, що український президент начебто пропонував завдавати удари по ЗС РФ в Ростовській області з безпілотників, оскільки в України немає далекобійної зброї для таких атак.

Здебільшого чиновники кажуть, що секретні документи можуть бути справжніми. Однак це має визначити розслідування.

Чи вплине витік секретних документів Пентагону на контрнаступ ЗСУ?

В Головному управлінні розвідки Міноборони України ще 7 квітня заявили, що варто дочекатись результатів розслідування в США. Однак Андрій Юсов зазначає, що російські спецслужби останні десятиліття проводили найбільш успішні операції у Фотошопі. Частина інформації явно була зібрана з відкритих джерел. Разом з тим представник ГУР додав, що суспільству не варто переживати щодо контрнаступу, російські війська відчують на собі всі його плани.

Плани українського контрнаступу російські війська відчують на собі Фото: Скріншот

Джерела видання CNN стверджують, що Україні довелося змінити деякі плани після витоку секретних документів Пентагону. Також у Пентагоні прогнозували, що битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року. Тому Україні буде важко досягти здобутків на полі битви.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що "витік" даних є частиною російської інформаційної кампанії. Окупанти могли переслідувати три цілі дезінформації:

відвернути увагу від справжньої підготовки до наступного етапу війни;

посіяти сумніви та розпалити недовіру між союзниками України, щоб скоротити обсяги співпраці;

внести розкол у внутрішні процеси в Україні під час підготовки до наступу.

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