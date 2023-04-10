Витік секретних документів Пентагону: що відомо про масштабний "злив" інформації
У США розслідують витік секретних даних Пентагону. Фокус розбирався, чи вплине "злив" на український контрнаступ, а також, як потрапили до мережі близько 100 документів Міноборони США.
7 квітня в американському виданні The New York Times вийшла стаття про те, що в мережу злили секретні документи Міноборони США про війну в Україні. З кожним днем інформації про це ставало все більше. Фокус зібрав все, що відомо про дані: коли їх опублікували, чи це вкид росіян, та як це впливає на Україну.
Витік "секретних документів" Пентагону — що зʼявилось в мережі
В першій хвилі публікацій журналісти знайшли дані про нарощування потужності української армії перед контрнаступом, дані про втрати обидвох сторін, а також графік постачання озброєння. Одразу варто зазначити, що щонайменше один з листів був підроблений. Там, де вказувалися втрати української армії було помітно, що цифри завищені, а російські навпаки — занижені. Зміни у документах аналітики назвали спробою дезінформації з боку Москви.
Пізніше стали зʼявлятися все нові дані. в яких згадувалося:
- стеження Пентагону за РФ;
- прослуховування союзників Пентагоном;
- стан протиповітряної оборони в Україні;
- прослуховування президента Володимира Зеленського;
- суперництво США з Китаєм;
- той факт, що найманці ПВК "Вагнер" хотіли закупити зброю в Туреччині для війни проти України та в Малі.
Загалом в мережу потрапило близько 100 листів Пентагону.
Витік "секретних документів" Пентагону — коли інформація зʼявилась в мережі
OSINT-група Molfar провели розслідування щодо витоку інформації з Пентагону. Вони знайшли докази того, що документ може бути підробкою. Вони навели декілька аргументів:
- втрати техніки та живої сили сторонами близькі до статистики проєкту Oryx, які ведуть облік втрат у техніці, базуючись на фото та відео фіксації;
- опубліковано лише декілька листів секретних документів з щонайменше 24 сторінок;
- редагування деяких фотографій після оприлюднення;
- граматичні помилки у тексті та невірні формати написання дати в документах;
- розповсюдження інформації на проросійських джерелах.
Група Bellingcat також провела розслідування, де вперше зʼявились "секретні дані". Виявилось, що ще в січні 2023 року на Discord-серверах зʼявились перші документи. Потім їх опублікували на анонімному іміджборді 4Chan. Разом з цим документи опублікували на Minecraft Earth Map сервері в Discord. Автор заявив, що знайшов документи на іншому Discord-сервері WowMao, який присвячений YouTube-каналу з такою ж назвою. Окрім цього деякі користувачі зазначають, що ще більше злитих документів було на сервері Thug Shaker Central. Однак назви постійно змінюються. Компанія Discord співпрацює з розслідувачами в США.
На початку квітня документи поширювати почали російські телеграм-канали, зокрема Donbass Devushka 5 квітня о 21:29 за Київським часом.
Витік секретних документів Пентагону — що кажуть на Заході
За фактом витоку секретних документів в США почали розслідування. В Міністерстві юстиції США зазначають, що дані могли бути істотно змінені для використання з метою пропаганди. Деталей в Мінʼюсті не стали озвучувати, однак зазначили, що вивчають витік у взаємодії з Міністерством оборони США. Також власне розслідування веде сам Пентагон.
Джерела Reuters стверджують, що за витоком секретних документів можуть стояти росіяни чи проросійськи сили. Чиновники зазначають, що у документах немає інформації щодо планів українського контрнаступу.
Також на Заході вивчають інші документи, які стосуються стосунків США з Ізраїлем, Південною Кореєю, а також впливу Туреччини. Серед іншого виявилось, що Пентагон прослуховував розмови українського президента Володимира Зеленського. Зазначається, що український президент начебто пропонував завдавати удари по ЗС РФ в Ростовській області з безпілотників, оскільки в України немає далекобійної зброї для таких атак.
Здебільшого чиновники кажуть, що секретні документи можуть бути справжніми. Однак це має визначити розслідування.
Чи вплине витік секретних документів Пентагону на контрнаступ ЗСУ?
В Головному управлінні розвідки Міноборони України ще 7 квітня заявили, що варто дочекатись результатів розслідування в США. Однак Андрій Юсов зазначає, що російські спецслужби останні десятиліття проводили найбільш успішні операції у Фотошопі. Частина інформації явно була зібрана з відкритих джерел. Разом з тим представник ГУР додав, що суспільству не варто переживати щодо контрнаступу, російські війська відчують на собі всі його плани.
Джерела видання CNN стверджують, що Україні довелося змінити деякі плани після витоку секретних документів Пентагону. Також у Пентагоні прогнозували, що битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року. Тому Україні буде важко досягти здобутків на полі битви.
Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк стверджує, що "витік" даних є частиною російської інформаційної кампанії. Окупанти могли переслідувати три цілі дезінформації:
- відвернути увагу від справжньої підготовки до наступного етапу війни;
- посіяти сумніви та розпалити недовіру між союзниками України, щоб скоротити обсяги співпраці;
- внести розкол у внутрішні процеси в Україні під час підготовки до наступу.