"Дані могли бути змінені". Мін'юст США розпочав розслідування щодо оприлюднення "планів контрнаступу"

У Мін'юсті США підкреслили, що дані, які потрапили в мережу, могли бути істотно змінені та використані з метою пропаганди.

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Міністерство юстиції США оголосило про початок розслідування витоку секретних документів, в яких нібито може бути "інформація про підготовку ЗСУ до контрнаступу". Про це пише Sky News.

При цьому у відомстві підкреслили, що дані, які потрапили в мережу, могли бути істотно змінені та використані з метою пропаганди.

"Міністерство юстиції розпочало розслідування можливого оприлюднення документів Пентагону, які були опубліковані на кількох сайтах соціальних мереж, що містять деталі допомоги США та НАТО Україні, але, можливо, були змінені або використані як частина дезінформаційної кампанії", — йдеться у повідомленні.

Подробиць розслідування у Мін'юсті США не розкривають, але зазначають, що вивчають це питання у тісній взаємодії з Пентагоном.

"Витік про контрнаступ ЗСУ": передісторія

7 квітня з'явилася інформація, що до мережі потрапили документи США щодо контрнаступу ЗСУ. Крім іншого, у цих документах були дані про втрати обох сторін, що стосується України — вони були в рази вищими, ніж ті, які називалися раніше, з Росією все навпаки: втрати ЗС РФ набагато нижчі, ніж називає міжнародна розвідка та Генштаб України.

Цього ж дня радник голови ОП Михайло Подоляк спростував витік інформації про плани України щодо контрнаступу.

Пізніше журналісти Reuters повідомили, що США вважають Росію причетною до витоку документів про контрнаступ ЗСУ.

Але на цьому "зливи" не закінчилися, у NYT знову заявили, що є нова партія секретних документів. У цих паперах йдеться вже не лише про Україну, а й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні на Близькому Сході.

Нагадаємо, 7 квітня в ГУР заявили, що анонсований контрнаступ ЗСУ лякає окупантів. Через це зросла кількість російських солдатів, які бажають здатися в полон

Генерал США Бен Годжес припустив, що метою контрнаступу ЗСУ буде деокупація Криму.