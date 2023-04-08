"Данные могли быть изменены". Минюст США начал расследование по утечке "планов контрнаступления"

В Минюсте США подчеркнули, что попавшие в сеть данные могли быть существенно изменены и использованы в целях пропаганды.

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Министерство юстиции США объявило о начале расследование утечки секретных документов, в которых якобы может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению". Об этом 7 апреля пишет Sky News.

При этом в ведомстве подчеркнули, что попавшие в сеть данные могли быть существенно изменены и использованы в целях пропаганды.

"Министерство юстиции начало расследование возможного обнародования документов Пентагона, которые были опубликованы на нескольких сайтах социальных сетей, содержащих детали помощи США и НАТО Украине, но, возможно, были изменены или использованы как часть дезинформационной кампании", — говорится в сообщении.

Подробностей расследования в Минюсте США не раскрывают, но отмечают, что изучают этот вопрос в тесном взаимодействии с Пентагоном.

"Утечка о контрнаступлении ВСУ": предыстория

7 апреля появилась информация, что в сеть попали документы США по контрнаступлению ВСУ. Кроме прочего, в этих документах были данные о потерях обеих сторон, что касается Украины — они были в разы выше чем те, которые назывались ранее, с Россией все наоборот: потери ВС РФ гораздо ниже, чем называет международная разведка и Генштаб Украины.

В этот же день советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг утечку информации о планах Украины по контрнаступлению.

Позже журналисты Reuters сообщили, что США считают Россию причастной к утечке документов о контрнаступлении ВСУ.

Но на этом "сливы" не закончились, в NYT опять заявили, что есть новая партия секретных документов. В этих бумагах говорится уже не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке.

Напомним, 7 апреля в ГУР заявили, что анонсированное контрнаступление ВСУ пугает оккупантов. Из-за этого выросло количество российских солдат, желающих сдаться в плен

Генерал США Бен Ходжес допустил, что целью контрнаступления ВСУ будет деоккупация Крыма.