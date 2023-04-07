"Операція Фотошоп": в ГУР прокоментували "витік" інформації про український контрнаступ

За словами представника ГУР Андрія Юсова, українському суспільству не треба переживати за контрнаступ. Всі його плани відчують на собі російські війська на фронті.

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Опубліковані в мережі дані про нібито план США контрнаступу ЗСУ є успішною операцією російських спецслужб у Фотошопі. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Американське видання The New York Times заявило про витік інформації із США про підготовку контрнаступу ЗСУ. Юсов заявляє, що спершу необхідно почути інформацію від Пентагону за результатами розслідування.

"Останні десятиліття найбільш успішні операції російських спецслужб проходять у фотошопі. З попереднього аналізу цих матеріалів ми бачимо брехливі цифри про втрати з обох сторін. Частина інформація очевидно зібрана OSINT засобами, тобто з відкритих джерел", — заявив представник розвідки.

Також він додав, що українському суспільству не потрібно переживати про український контрнаступ. Він точно буде, а російські війська відчують на собі всі його плани.

Стосовно цифр, які були опубліковані в мережі, представник ГУР каже, що вони частково і так відомі. Українські чиновники та військові офіційно заявляли про потребу в танках, боєприпасах та авіації — це дозволить зберегти життя солдат і мирного населення та швидше звільнити захоплені території. Потреби української армії обговорювалась на всіх рівнях.

І наостанок Андрій Юсов заявив, що остаточні рішення щодо операцій робляться у вузькому колі осіб, включно з верховним головнокомандувачем Володимиром Зеленським. Росіяни могли навмисно опублікувати та вигадати інформацію про контрнаступ, щоб намагатись його сповільнити.

Нагадаємо, 6 квітня в ГУР анонсували нові операції зі знищення російських військ. Розвідка закликає приготуватися до атак "вдень і вночі".

Інформацію про "контрнаступ ЗСУ" назвав фейковим радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, реальний задум української армії росіяни побачать на полі бою.