"Операция Фотошоп": в ГУР прокомментировали "утечку" информации о контрнаступлении ВСУ

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, украинскому обществу не следует переживать за контрнаступление. Все его планы ощутят на себе российские войска на фронте.

Related video

Опубликованные в сети данные о якобы плане США контрнаступления ВСУ являются успешной операцией российских спецслужб в Фотошопе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Американское издание The New York Times заявило об утечке информации из США о подготовке контрнаступления ВСУ. Юсов заявляет, что для начала необходимо услышать информацию от Пентагона по результатам расследования.

"Последние десятилетия наиболее успешные операции российских спецслужб проходят в фотошопе. Из предварительного анализа этих материалов мы видим лживые цифры по потерям с обеих сторон. Часть информации явно собрана средствами OSINT, то есть из открытых источников", — заявил представитель разведки.

Также он добавил, что украинскому обществу не нужно переживать об украинском контрнаступлении. Он точно будет, а российские войска ощутят на себе все его планы.

Относительно цифр, опубликованных в сети, представитель ГУР говорит, что они частично и так известны. Украинские чиновники и военные официально заявляли о необходимости танков, боеприпасов и авиаций — это позволит сохранить жизнь солдат и мирного населения и быстрее освободить захваченные территории. Потребности украинской армии обсуждались на всех уровнях.

И напоследок Андрей Юсов заявил, что окончательные решения по операциям делаются в узком кругу лиц, включая верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Россияне могли специально опубликовать и придумать информацию о контрнаступлении, чтобы пытаться его замедлить.

Напомним, 6 апреля в ГУР анонсировались новые операции по уничтожению российских войск. Разведка призывает приготовиться к атакам "днем и ночью".

Информацию о "контрнаступлении ВСУ" назвал фейковым советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам. реальную задумку украинской армии россияне увидят на поле боя.