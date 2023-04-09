"Зливи" про контрнаступ ЗСУ: документи в січні потрапили на Discord-сервери геймерів, – Bellingcat

Розслідувачі з'ясували, що канали з "секретними даними НАТО" були створені для комп'ютерної гри Minecraft. Під час суперечки про ігрові карти та хід великої війни в Україні один із геймерів відправив 10 "таємних" файлів.

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Деякі документи, нібито "злиті з Пентагону", почали з'являтися в інтернет-мережі ще в січні цього року. Про це йдеться у розслідуванні групи Bellingcat від 9 квітня.

Документи, за даними команди, почали з'являтися в мережі ще в січні цього року на деяких Discord-серверах (Discord — це месенджер, а "сервер" у ньому є функцією для спілкування з кількома користувачами в окремих каналах, — ред.).

"Канали Discord, на яких розмістили документи, були створені для комп'ютерної гри Minecraft. Потім вони поширилися на інші сайти, наприклад, на іміджборд 4Chan, перш ніж з'явилися в Telegram, Twitter та інших великих медіа", — йдеться в доповіді.

Жоден із документів не був відсканований, як зазначили фахівці, їх сфотографували в одному і тому ж місці. Деякі містять карти гарячих точок в Україні — Бахмута та Харкова, графік доставляння західних боєприпасів до України, карти та каталоги систем українських ППО, включаючи календар витрат боєприпасів.

З 5 квітня документи почали поширюватися проросійськими Telegram-каналами, а їх перша версія була виявлена в Telegram-каналі Donbass Devushka о 21:29 за українським часом.

За кілька годин до цього документ був опублікований на одному із форумів 4chan. А 4 березня опубліковано 10 документів на Discord-сервері Minecraft Earth Map. Зазначимо, що Minecraft — це популярна комп'ютерна гра, в яку грають мільйони.

Користувачі сперечалися про карти Minecraft та війну в Україні, один під час дискусії сказав: "Ось є деякі злиті документи" і відправив 10 файлів про Україну, частина з яких мала гриф "Цілком таємно".

У цьому повідомленні було 7 документів, які почали розповсюджувати в Telegram та Twitter. Той, хто опублікував зазначені документи, розповів, що знайшов їх на Discord-сервері WowMao, яким керують фанати однойменного YouTube-каналу, зазначили в Bellingcat.

А 1 та 2 березня на WowMao, до публікації на сервері Minecraft, було виставлено понад 30 секретних документів. Сервер WowMao все ще може не бути вихідним джерелом цих документів, додали розслідувачі.

Bellingcat поговорила з членами спільноти Discord, які заявили, що деякі фото документів були розміщені раніше на іншому сервері Thug Shaker Central. Назву сервера неодноразово змінювали.

За словами користувача "Вахи" та двох інших, які розмовляють з Bellingcat, файли на WowMao — лише верхівка айсберга порівняно з кількістю документів на Thug Shaker Central.

"Цей сервер не носив геополітичного характеру, його користувачі дотримувались стійко консервативної позиції з низки питань", — повідомили Bellingcat учасники сервера.

"Злиті" документи США та НАТО: чи є ще докази фальсифікації?

Дослідники OSINT-агентства Molfar вважають, що нібито злиті в мережу "засекречені військові документи НАТО про плани ЗСУ" — це підробка. Фахівці звернули увагу на редагування фотографій документів спецслужбами РФ.

Інформація про втрати військової техніки та особового складу начебто надана Пентагоном, насправді близька до статистики OSINT-проєкту Oryx на 1 березня 2023 року.

"Секретні документи НАТО" неякісно відредагували спецслужби РФ

Підозрілою для Molfar виявилася нумерація сторінок "злитого документа". У ньому має бути щонайменше 24 сторінки. Якщо зловмисники справді викрали секретні дані, вони мають оприлюднити усі сторінки, але показали лише окремі фрагменти.

Нумерація фотографій також фальшива — позначки сторінки розміщені поверх надрукованого тексту та розділових смуг документа, звернули увагу дослідники.

Після оприлюднення перших публікацій у мережі з'явилися відредаговані дані, де показники російських втрат занизили, а українські навпаки завищили.

Агентство зазначає, що в документі йдеться про отримання Україною американських танків Abrams. Офіційно їх передачу заплановано на кінець поточного року. Серед інших неточностей – неправильне скорочення дати. У документі вказано дату 1 березня, скорочену як 1 Mar, а в американському англійському варіанті пишеться Mar 1.

Є й граматичні помилки у написанні назв підрозділів (Vagner замість нормального Wagner) та позначення у дюймах. За стандартами НАТО мають бути метричні одиниці виміру.

"Армія США використовує метричні одиниці для забезпечення взаємодії з союзними силами. Це прописано в Угоді НАТО про стандартизацію (STANAG), а на карті зазначено 16 inches. Це прямий доказ підробки якщо не всіх документів, то, принаймні, їхньої частини", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, 7 квітня в мережі з'явилися "таємні військові документи США" про плани НАТО щодо посилення військової підтримки армії України перед майбутнім контрнаступом. Вашингтон заявляв, що за витоком "секретних документів" стоїть Росія.

В Офісі президента говорили, що якби Москва реально отримала реальні військові сценарії, їх би не показували. Ці дані спираються на статистичний аналіз постачання та великий обсяг фіктивної інформації, говорив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Газета The New York Times 7 квітня писала про тривогу в Пентагоні та в адміністрації президента США Джо Байдена. У відкритому доступі, за даними журналістів, могло бути до 100 секретних документів.