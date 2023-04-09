"Сливы" о контрнаступлении ВСУ: документы в январе попали на Discord-серверы геймеров, – Bellingcat

Расследователи выяснили, что каналы с "секретными данными НАТО" были созданы для компьютерной игры Minecraft. Во время спора об игровых картах и ходе большой войны в Украине один из геймеров отправил 10 "тайных" файлов.

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Некоторые документы, которые якобы были "слиты из Пентагона", начали появляться в сети еще в январе этого года. Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat от 9 апреля.

Документы, по сведениям команды начали появляться в сети еще в январе этого года на некоторых Discord-серверах (Discord — это мессенджер, а "сервер" в нем является функцией для общения с несколькими пользователями в отдельных каналах, — ред).

"Каналы Discord, на которых разместили документы, были созданы для компьютерной игры Minecraft. Затем они распространились на другие сайты, например, на имиджборд 4Chan, прежде чем появились в Telegram, Twitter и в других крупных медиа", — говорится в докладе.

Ни один из документов не был отсканирован, как отметили специалисты, их сфотографировали в одном и том же месте. Некоторые включают карты горячих точек в Украине — Бахмута и Харькова, график доставки западных боеприпасов в Украину, карты и каталоги систем украинских ПВО, включая календарь расходов на боеприпасы.

С 5 апреля документы начали распространяться по пророссийским Telegram-каналам, а их первая версия была обнаружена в Telegram-канале Donbass Devushka в 21:29 по украинскому времени.

За несколько часов до этого документ был опубликован на одном из форумов 4chan. А 4 марта было опубликовано 10 документов на Discord-сервере Minecraft Earth Map. Отметим, что Minecraft — это популярная компьютерная игра, в которую играют миллионы игроков.

Пользователи спорили о картах Minecraft и войне в Украине, один во время дискуссии сказал: "Вот есть некоторые слитые документы" и отправил 10 файлов об Украине, часть из которых имели гриф "Совершенно секретно".

В этом сообщении было 7 документов, которые начали распространять в Telegram и Twitter. Опубликовавший указанные документы, рассказал, что нашел их на Discord-сервере WowMao, которым управляют фанаты одноименного YouTube-канала, отметили в Bellingcat.

А 1 и 2 марта на WowMao, до публикации на сервере Minecraft, было выставлено более 30 секретных документов. Сервер WowMao все еще может не быть исходным источником этих документов, добавили расследователи.

Команда Bellingcat поговорила с членами сообщества Discord, которые заявили, что некоторые фото документов были размещены ранее на другом сервере Thug Shaker Central. Название сервера неоднократно меняли.

По словам пользователя "Вахи" и двух других, разговаривающих с Bellingcat, файлы на WowMao — лишь верхушка айсберга по сравнению с количеством документов на Thug Shaker Central.

"Этот сервер не носил геополитического характера, его пользователи придерживались стойко консервативной позиции по ряду вопросов", — сообщили Bellingcat участники сервера.

"Слитые" документы США и НАТО: есть ли еще доказательства фальсификации?

Исследователи OSINT-агентства Molfar считают, что якобы слитые в сеть "засекреченные военные документы НАТО о планах ВСУ" — это подделка. Специалисты обратили внимание на редактирование фотографий документов спецслужбами РФ.

Информация о потерях военной техники и личного состава якобы предоставленная Пентагоном, на самом деле близка к статистике OSINT-проекта Oryx на 1 марта 2023 года.

"Секретные документы НАТО" некачественно отредактировали спецслужбы РФ

Подозрительной для Molfar оказалась и нумерация страниц "слитого документа". В нем должно содержаться по меньшей мере 24 страницы. Если злоумышленники действительно похитили секретные данные, они должны обнародовать все страницы, но показали только отдельные фрагменты.

Нумерация фотографий также фальшивая — отметки страницы размещены поверх напечатанного текста и разделительных полос документа, обратили внимание исследователи.

После обнародования первых публикаций в сети появились отредактированные данные, где показатели российских потерь занизили, а украинские — наоборот завысили.

Агентство отмечает, что в документе говорится о получении Украиной американских танков Abrams. Официально их передача запланирована на конец текущего года. Среди других неточностей — неправильное сокращение даты. В документе указана дата 1 марта, сокращенная как 1 Mar, а в американском английском варианте пишется Mar 1.

Есть и грамматические ошибки в написании названий подразделений (Vagner вместо нормального Wagner) и обозначении в дюймах. По стандартам НАТО должны быть метрические единицы измерения.

"Армия США использует метрические единицы для обеспечения взаимодействия с союзными силами. Это прописано в Соглашении НАТО о стандартизации (STANAG), а на карте указано 16 inches. Это прямое доказательство подделки если не всех документов, то, по крайней мере, их части" , — заключили специалисты.

Напомним, 7 апреля в сети появились "секретные военные документы США" о планах НАТО по усилению военной поддержки армии Украины перед будущим контрнаступлением. Вашингтон заявлял, что за утечкой "секретных документов" стоит Россия.

В Офисе президента говорили, что если бы Москва реально получила реальные военные сценарии, их бы не показывали. Эти данные опираются на статистический анализ поставок и большой объем фиктивной информации, говорил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Газета The New York Times 7 апреля писала о тревоге в Пентагоне и в администрации президента США Джо Байдена. В открытом доступе, по данным журналистов, могло оказаться до 100 секретных документов.