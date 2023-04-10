Утечка секретных данных НАТО: ВСУ изменили планы будущего контрнаступления, – СМИ

Американские чиновники говорят о беспокойстве в Пентагоне — поток сверхсекретных документов сократят и усилят контроль за процессом. Материалы показывают масштабы слежки США не только за РФ, но и за ключевыми союзниками — Южной Кореей, Израилем и Украиной, отметили журналисты.

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Украинское военное командование вынужденно изменило часть военных планов из-за утечки секретных документов о будущем контрнаступлении. Об этом сказал 9 апреля источник американского телеканала CNN.

Благодаря рассекречиванию документов Пентагона стало понятно, как США шпионят за союзниками и врагами. Факт раскрытия сильно обеспокоил американских чиновников, которые теперь опасаются поставить под угрозу конфиденциальные источники информации и важные международные отношения, отмечается в материале.

"Некоторые из документов, которые чиновники в США называют подлинными, разоблачают масштабы подслушивания ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину", — сообщили журналисты.

Другая часть материалов показывает степень проникновения США в Министерство обороны России и российскую ЧВК "Вагнер". Это удалось сделать в основном путем перехвата сообщений и налаживания коммуникации с живыми источниками, но теперь они могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

А третья часть документов содержит сведения о слабых местах в вооружении армии Украины — системах ПВО, численности и готовности батальонов к критической фазе войны. Все это происходит в момент развития доверительных отношений по обмену развединформацией США с Украиной, пояснили авторы.

Пентагон сократит поток сверхсекретных документов

Близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник рассказал CNN об изменениях планов командования в связи с утечкой данных. Пентагон приложил "межведомственные усилия", чтобы оценить все последствия для национальной безопасности, союзников и партнеров США, говорила 9 апреля заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Американские чиновники на выходных общались с союзниками по поводу данной утечки и поставили в известность соответствующие комитеты Конгресса, добавил Сингх.

Пентагон вынужден сократить поток сверхсекретных документов и усилит за ними контроль, отметили в разговоре с CNN официальные лица.

Объединенный штаб, в состав которого входит высшее руководство Пентагона, консультирующее президента США, проверяет списки рассылок, чтобы определить получателя секретных данных, добавил представитель Минобороны США.

Многие документы содержат отметки, доказывающие их подготовку разведдепартаментом Объединенного штаба J2. Возможно, эти материалы являются документами для брифингов, рассказали собеседники.

Утечка данных может повлиять на ход боевых действий в Украине

Дипломаты из некоторых стран сказали CNN, что публичное раскрытие информации такого уровня вредит репутации США.

"Мы ожидаем, что США поделятся с нами оценкой ущерба в ближайшие дни. Мы внимательно изучаем эти документы, чтобы выяснить, исходит ли какая-либо информация из нашей коллекции", — сказал чиновник из страны, которая является членом соглашения об обмене разведданными FVEY (группа "Пять глаз", в которую входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, — ред.).

Второй представитель группы FVEY обеспокоен утечкой военных данных о боевых действиях в Украине, которая может помешать ВСУ на поле боя. По его словам, вызывает тревогу один из февральских документов под названием "Россия-Украина: битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в 2023 года". В документе отмечаются сложности с оценкой продолжительности операций Украины.

"Достичь выгод для Украины будет трудно, но публичное обнародование оценки США, указывающей на вероятный тупик, не поможет", — подчеркнул собеседник.

Журналисты CNN просмотрели 53 документа, попавших в открытый доступ. Один из них доказывает, что США шпионят за Зеленским. Это неудивительно, но украинские чиновники глубоко разочарованы утечкой, сказал источник, близкий к Зеленскому.

"Зеленский в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области РФ с использованием дронов, поскольку Украина не имеет дальнобойного оружия, способного достичь такой дальности", — сказано в отчете американской разведки.

В другом отчете разведки говорится, что Китай может использовать украинские удары по целям в России как возможность выставить НАТО агрессором и тогда увеличит помощь Москве, если сочтет атаки значительными.

По словам аналитиков, злоумышленники уже используют опубликованные документы для распространения дезинформации.

Напомним, что 9 апреля расследователи Bellingcat выяснили примерный срок "сливов" документов Пентагона. Некоторые файлы начали появляться в январе 2023 года на Discord-серверах для геймеров.

О появлении "секретных военных документов" о планах НАТО по дальнейшей поддержке ВСУ стало известно 7 апреля. В Вашингтоне были уверены, что за этим стоит Москва.