Витік секретних даних НАТО: ЗСУ змінили плани майбутнього контрнаступу, – ЗМІ

Американські чиновники говорять про занепокоєння у Пентагоні — потік надсекретних документів скоротять та посилять контроль за процесом. Матеріали показують масштаби стеження США не лише за РФ, а й за ключовими союзниками – Південною Кореєю, Ізраїлем та Україною, зазначили журналісти.

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Українське воєнне командування вимушено змінило частину воєнних планів через витік секретних документів щодо майбутнього контрнаступу. Про це сказало 9 квітня джерело американського телеканалу CNN.

Завдяки розсекреченню документів Пентагону стало зрозуміло, як США шпигують за союзниками та ворогами. Факт розкриття дуже стурбував американських чиновників, які тепер побоюються поставити під загрозу конфіденційні джерела інформації та важливі міжнародні відносини, зазначається у матеріалі.

"Деякі з документів, які чиновники у США називають справжніми, викривають масштаби стеження за ключовими союзниками, включно Південну Корею, Ізраїль та Україну", — повідомили журналісти.

Інша частина матеріалів показує ступінь проникнення США у Міністерство оборони Росії та російську ПВК "Вагнер". Це вдалося зробити переважно шляхом перехоплення повідомлень та налагодження комунікації з живими джерелами, але тепер вони можуть бути відрізані чи поставлені під загрозу.

А треті документи містять відомості про слабкі місця в озброєнні армії України — про системи ППО, чисельність та готовність батальйонів до критичної фази війни. Все це відбувається у момент розвитку довірчих відносин щодо обміну розвідінформацією США з Україною, пояснили автори.

Пентагон скоротить потік надсекретних документів

Близьке до президента України Володимира Зеленського джерело розповіло CNN про зміни планів командування у зв'язку із витоком даних. Пентагон доклав "міжвідомчих зусиль" для оцінки усіх наслідків для національної безпеки, союзників та партнерів США, говорила 9 квітня заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Американські чиновники на вихідних спілкувалися з союзниками щодо даного витоку і повідомили відповідні комітети Конгресу, додав Сінгх.

Пентагон змушений скоротити потік надсекретних документів та посилить за ними контроль, зазначили у розмові з CNN офіційні особи.

Об'єднаний штаб, до складу якого входить вище керівництво Пентагону, яке консультує президента США, перевіряє списки розсилок, щоб визначити отримувача секретних даних, додав представник Міноборони США.

Багато документів містять позначки, які доводять їхню підготовку розвіддепартаментом Об'єднаного штабу J2. Можливо ці матеріали є документами для брифінгів, розповіли співрозмовники.

Витік даних може вплинути на перебіг бойових дій в Україні

Дипломати деяких країн сказали CNN, що публічне розкриття інформації такого рівня шкодить репутації США.

"Ми очікуємо, що США поділяться з нами оцінкою збитків найближчими днями. Ми уважно вивчаємо ці документи, щоб з'ясувати, чи виходить будь-яка інформація з нашої колекції", — сказав чиновник із країни, яка є членом угоди про обмін розвідданими FVEY (група "П'ять очей", до якої входять США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Великобританія — ред.).

Другий представник групи FVEY стурбований витоком воєнних даних про бойові дії в Україні, який може нашкодити ЗСУ на полі бою. За його словами, викликає тривогу один із лютневих документів під назвою "Росія-Україна: битва за Донбас, ймовірно, зайде в безвихідь у 2023 році". У документі зазначаються складнощі з оцінкою тривалості операцій ЗСУ.

"Досягти вигод для України буде важко, але публічне оприлюднення оцінки США, що вказує на ймовірний глухий кут, не допоможе", — підкреслив співрозмовник.

Журналісти CNN переглянули 53 документи, які потрапили у відкритий доступ. Один із них доводить, що США шпигують за Зеленським. Це не дивно, але українські чиновники глибоко розчаровані витоком, сказав джерело, близьке до Зеленського.

"Зеленський наприкінці лютого запропонував завдати ударів по місцях дислокації російських військ у Ростовській області РФ з використанням дронів, оскільки Україна не має далекобійної зброї, здатної досягти такої дальності", — сказано у звіті американської розвідки.

В іншому звіті розвідки йдеться, що Китай може використати українські удари по цілях у Росії як можливість виставити НАТО агресором і тоді збільшить допомогу Москві, якщо вважатиме атаки значними.

За словами аналітиків, зловмисники вже використовують опубліковані документи для поширення дезінформації.

Нагадаємо, що 9 квітня розслідувачі Bellingcat з'ясували приблизний термін "зливів" документів Пентагону. Деякі файли почали з'являтись у січні 2023 року на Discord-серверах для геймерів.

Про появу "таємних воєнних документів" щодо планів НАТО щодо подальшої підтримки ЗСУ стало відомо 7 квітня. У Вашингтоні були впевнені, що за цим стоїть Москва.