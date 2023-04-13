Витік документів Пентагону: США вважають, що голова ООН надто зговірливий із Москвою, — ЗМІ

За словами журналістів, на думку США деякі дії Гуттериша "у лютому" підірвали ширші зусилля щодо притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні.

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Уряд США вважає, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш занадто зговірливий з Росією. Про це свідчать документи Пентагону, які втекли в мережу, пише ВВС.

У матеріалі йдеться про те, що Вашингтон уважно стежить за Гутеррішем. Крім того, у документах сказано, що в Штатах також стежать за низкою африканських лідерів, які співпрацюють або мають близькі стосунки з Москвою.

Наприклад, як пишуть журналісти, один із документів присвячений Чорноморській ініціативі, яка була за посередництва ООН та Туреччини. Там говориться, що Гутерріш настільки прагнув зберегти угоду, що був готовий піти назустріч інтересам Росії.

"Гутерріш наголосив на своїх зусиллях щодо покращення експортних можливостей Росії, навіть якщо в ньому беруть участь російські юридичні або фізичні особи, які перебувають під санкціями", — цитують документ журналісти.

Щобільше, як пише видання, дії Гуттериша "у лютому" підірвали ширші зусилля щодо притягнення Москви до відповідальності за її дії в Україні.

Неназваний чиновник в ООН сказав журналістам, що їх обурює припущення, що головний дипломат світу виявляє м'якість до Москви. Він заявив, що ООН намагається пом'якшити вплив російського вторгнення в Україну на найбідніші верстви населення світу.

"Це означає робити все можливе, щоб знизити ціни на продукти харчування та забезпечити доступність добрив для тих країн, які найбільше їх потребують", — сказав він.

Також, як заявили журналісти, у документах описується відверта розмова Гутерріша та його заступника Аміни Мохаммед. У ньому Гутерріш висловлює "занепокоєння" щодо заклику президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн до Європи виробляти більше зброї та боєприпасів для України.

Витік секретних даних Пентагону

Нагадаємо, що в США розслідують витік секретних даних Пентагону. До мережі потрапило близько 100 документів Міноборони США. У першій хвилі публікацій американські журналісти знайшли дані про збільшення потужності української армії напередодні контрнаступу ЗСУ, інформації про втрати обох сторін, а також графік поставки техніки та озброєння.

Крім того, як повідомлялося, телеканал Fox News у вівторок, 11 квітня, повідомив, що "злив" документів США щодо України міг статися за межами Пентагону. За інформацією журналістів, деякі дані були підготовлені ЦРУ та АНБ, а співробітникам Міноборони нелегко отримати доступ до них. Це значно звужує кількість підозрюваних.