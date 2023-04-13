Утечка документов Пентагона: США считают, что глава ООН слишком сговорчив с Москвой, — СМИ

По словам журналистов, по мнению США некоторые действия Гуттериша "в феврале" подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

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Правительство США считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш слишком сговорчив с Россией. Об этом свидетельствуют документы Пентагона, утекшие в сеть, пишет BBC.

В материале говорится, что Вашингтон внимательно следит за Гутерришем. Кроме того, в документах сказано, что в Штатах также следят за рядом африканских лидеров, которые сотрудничают или имеют близкие отношения с Москвой.

К примеру, как пишут журналисты, один из документов посвящен Черноморской инициативе, которая была при посредничестве ООН и Турции. Там говорится, что Гутерриш настолько стремился сохранить сделку, что был готов пойти навстречу интересам России.

"Гутерриш подчеркнул свои усилия по улучшению экспортных возможностей России, даже если в нем участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями", — цитируют документ журналисты.

Более того, как пишет издание, действия Гуттериша "в феврале" подорвали более широкие усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

Неназванный чиновник в ООН сказал журналистам, что их возмущает предположение, что главный дипломат мира проявляет мягкость по отношению к Москве. Он заявил, что ООН пытается смягчить воздействие российского вторжения в Украину на беднейшие слои населения мира

"Это означает делать все возможное, чтобы снизить цены на продукты питания и обеспечить доступность удобрений для тех стран, которые больше всего в них нуждаются", — сказал он.

Также, как заявили журналисты, в документах описывается откровенный разговор Гутерриша и его заместителя Амины Мохаммед. В нем Гутерриш выражает "беспокойство" по поводу призыва президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Европе производить больше оружия и боеприпасов для Украины.

Утечка секретных данных Пентагона

Напомним, что в США расследуют утечку секретных данных Пентагона. В сеть попало около 100 документов Минобороны США. В первой волне публикаций американские журналисты нашли данные об увеличении мощности украинской армии накануне контрнаступления ВСУ, информации о потерях обеих сторон, а также графике поставки техники и вооружения.

Кроме того, как сообщалось, телеканал Fox News во вторник, 11 апреля, сообщил, что "слив" документов США по Украине мог произойти за пределами Пентагона. По информации журналистов, некоторые данные были подготовлены ЦРУ и АНБ, а сотрудникам Минобороны нелегко получить к ним доступ. Это значительно сужает количество подозреваемых.